Додано: Суб 17 бер, 2018 14:16

jump написав: 1. дешевше будівництво, немає такого холоду як у нас, менше дощів.

1. дешевше будівництво, немає такого холоду як у нас, менше дощів.

jump написав: 2. роблять зі свого, а не імпортного

2. роблять зі свого, а не імпортного

jump написав: 3. забудовників жорстко регулює влада

3. забудовників жорстко регулює влада

jump написав: 4. відсутність такої дикої корупції як в Україні

5. захланність укр. забудовників

4. відсутність такої дикої корупції як в Україні5. захланність укр. забудовників

Як на мене конструктив(що-б будівля трималася і не падала) однаковий. Все звичайно залежить від грунтів, але якщо не будувати в болоті то все теж саме.Максимум у нас вати на фасаді більше. Смішно про те говорити, але порахуйте зовнішню площу вашої квартири по перемножте на ціну утеплювача в 200грн/м2Скільки вийшло ? 300$ ? Варто про це говорити ?В Україні привозний пісок, цегла, цемент, арматура ? Скло своє, плитка своя, дріт свій, всіляки унітази та ванни церсаніт штампує аж гай гуде.Що саме у нас імпортне ? Певна комплектація з лакшері-сегменту ?Погоджуюсь. Але яке це має відношення до квартири умовного Долярчика ?Що саме в його квартирі буде імпортне ? Котел за 12000 грн. ? Радіатори та труби ще на 10000 грн. Добре. Що ще ?Можливо. Не знаю як з цим в Туреччині але в Україні якщо влада хоче щось контролювати -то контролюють. Ті-ж будинки для військових та сбу-ів чомусь будуються за ціною що значно відрізняється від ринкової в меншу сторону.А як треба компаніям аффільованим з владою трохи подоїти пересічного -то куди-ж діватися...Хто зна як там. У сусіда завжди більший...Але що видно явно -землю подеребанили забесцінок, а тепер будкомпанії розповідають про те як дорого їм та земля обходится. Мовчу вже про підключення коммунікацій...