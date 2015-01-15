Додано: Суб 17 бер, 2018 14:27

Все так.

Трохи не так.

1+2 - це кухня-студія + 2 спальні.

Закордонний стандарт позначення. У нас би сказали "трьошка".

Кухня-студія тут стандарт, здається один раз бачив, що кухня була в окремій кімнаті. Це виключення.

Не впевнений, що там, де я сьогодні ходив, 1+2 було саме 76 квадратів, думаю, менше, коли мені продавець на калькуляторі набрав 295 000 лір - здивувався, подумаши, що ціна завищена.

Але це мабуть, залежить від попиту: мої сусіди - родина чоловік+жінка+син років 16 - то в них 1+2. Все вірно. 2 спальні.

Ще спитав, що із гарячою водою - бо я вже досвідчений - на даху не бачу сонячних колекторів - сказав, що немає, тобто треба ставити бойлер (приблизно 650 лір) , а в мене гаряча вода - безкоштовно. Бо на даху стоять сонячні колектори.

Всі ціни привів для порівняння. Ось і думайте, що в нас такого, шо коштує 700 долярів квадрат за голий паралелепіпед.

Єдине виправдовування:

- у Львові у новобудовах товщі стіни - тут всі стіни із червоної керамічної цегли - товщина в "одну" цеглу.

- у Львові зовні утеплення - пінопласт товщиною в 10 см+ штукатурка + пофарбовано.

Тут пінопласт не треба.



Розводка під опалення батареями є - як і у Львові.

Але за бажанням газ ти заводиш у квартиру сам - труби йдуть по стінах під"їзду та підведено до кожної квартири, монтаж разом із котлом Вайллант (котел, труби, лічильник та батареї в ціні) - 1000 євро.

Спеціально подививя рахунок сусідові - виставили з 12 лютого по 3 березня - на 10 євро газу за цей час він накрутив.