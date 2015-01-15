Додано: Суб 17 бер, 2018 14:27

не бачу сонячних колекторів

безкоштовно.

Все так.Трохи не так.1+2 - це кухня-студія + 2 спальні.Закордонний стандарт позначення. У нас би сказали "трьошка".Кухня-студія тут стандарт, здається один раз бачив, що кухня була в окремій кімнаті. Це виключення.Не впевнений, що там, де я сьогодні ходив, 1+2 було саме 76 квадратів, думаю, менше, коли мені продавець на калькуляторі набрав 295 000 лір - здивувався, подумаши, що ціна завищена.Але це мабуть, залежить від попиту: мої сусіди - родина чоловік+жінка+син років 16 - то в них 1+2. Все вірно. 2 спальні.Ще спитав, що із гарячою водою - бо я вже досвідчений - на даху- сказав, що немає, тобто треба ставити бойлер (приблизно 650 лір+платити за елекрику ціни на електрику як у Львові), а в мене гаряча вода -Бо на даху стоять сонячні колектори.Всі ціни привів для порівняння. Ось і думайте, що в нас такого, шо коштує 700 долярів квадрат за голий паралелепіпед.Єдине виправдовування:- у Львові у новобудовах товщі стіни - тут всі стіни із червоної керамічної цегли - товщина в "одну" цеглу.- у Львові зовні утеплення - пінопласт товщиною в 10 см+ штукатурка + пофарбовано.Тут пінопласт не треба.Розводка під опалення батареями є - як і у Львові.Але за бажанням газ ти заводиш у квартиру сам - труби йдуть по стінах під"їзду та підведено до кожної квартири, монтаж разом із котлом Вайллант (котел, труби, лічильник та батареї в ціні) - 1000 євро.Спеціально подививя рахунок сусідові - виставили з 12 лютого по 3 березня - на 10 євро газу за цей час він накрутив.Ось фото дверей сусіди... Різниця зі Львовом в тому, що труба заведена не з двору до кухні по стіні будинка, а заведена у під"їзд (зовні немає ніяких труб зовсім), і за додаткову плату заводять газ на кухню і до котла, який завжди чипляють НА БАЛКОНІ. Лічильник стоїть зовні квартири.