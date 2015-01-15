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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:23

  akurt написав:Там же дививися 1+2 (трьошка по-нашому) - значно дорожча - 295 000 лір/3,80=76 600 долярів.

Площа трьошки також 76м2 ?
1+2 це що значить ? Кухня+зала +2 спальні ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:27

Все так.
Трохи не так.
1+2 - це кухня-студія + 2 спальні.
Закордонний стандарт позначення. У нас би сказали "трьошка".
Кухня-студія тут стандарт, здається один раз бачив, що кухня була в окремій кімнаті. Це виключення.
Не впевнений, що там, де я сьогодні ходив, 1+2 було саме 76 квадратів, думаю, менше, коли мені продавець на калькуляторі набрав 295 000 лір - здивувався, подумаши, що ціна завищена.
Але це мабуть, залежить від попиту: мої сусіди - родина чоловік+жінка+син років 16 - то в них 1+2. Все вірно. 2 спальні.
Ще спитав, що із гарячою водою - бо я вже досвідчений - на даху не бачу сонячних колекторів - сказав, що немає, тобто треба ставити бойлер (приблизно 650 лір+платити за елекрику ціни на електрику як у Львові), а в мене гаряча вода - безкоштовно. Бо на даху стоять сонячні колектори.
Всі ціни привів для порівняння. Ось і думайте, що в нас такого, шо коштує 700 долярів квадрат за голий паралелепіпед.
Єдине виправдовування:
- у Львові у новобудовах товщі стіни - тут всі стіни із червоної керамічної цегли - товщина в "одну" цеглу.
- у Львові зовні утеплення - пінопласт товщиною в 10 см+ штукатурка + пофарбовано.
Тут пінопласт не треба.

Розводка під опалення батареями є - як і у Львові.
Але за бажанням газ ти заводиш у квартиру сам - труби йдуть по стінах під"їзду та підведено до кожної квартири, монтаж разом із котлом Вайллант (котел, труби, лічильник та батареї в ціні) - 1000 євро.
Спеціально подививя рахунок сусідові - виставили з 12 лютого по 3 березня - на 10 євро газу за цей час він накрутив.
Ось фото дверей сусіди... Різниця зі Львовом в тому, що труба заведена не з двору до кухні по стіні будинка, а заведена у під"їзд (зовні немає ніяких труб зовсім), і за додаткову плату заводять газ на кухню і до котла, який завжди чипляють НА БАЛКОНІ. Лічильник стоїть зовні квартири.
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akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Різниця зі Львовом в тому, що труба заведена не з двору до кухні по стіні будинка, а заведена у під"їзд (зовні немає ніяких труб зовсім), і за додаткову плату заводять газ на кухню і до котла, який завжди чипляють НА БАЛКОНІ. Лічильник стоїть зовні квартири.

Це сучасні норми в нас. В старих польських будинках всі труби в середені.
fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:20

Порився трохи по сайтах з турецькою нерухомістю.
Після наприклад такого :
https://prian.ru/price/2807083.html
бажання щось купляти в Україні пропало трохи більше ніж повністю.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:38

Хі-хі.
Я так і зробив...
Вже сьогодні подумав, що й залишену собі на "чорний день" квартиру у Львові продам...
Фотолітопис будівництва в Анталії.
Субота, 17 березня, вечір. Нагадаю: 8 березня тут була гола ділянка землі...
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akurt
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