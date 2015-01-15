Як на мене конструктив(що-б будівля трималася і не падала) однаковий. Все звичайно залежить від грунтів, але якщо не будувати в болоті то все теж саме.
Максимум у нас вати на фасаді більше. Смішно про те говорити, але порахуйте зовнішню площу вашої квартири по перемножте на ціну утеплювача в 200грн/м2
Скільки вийшло ? 300$ ? Варто про це говорити ?
В Україні привозний пісок, цегла, цемент, арматура ? Скло своє, плитка своя, дріт свій, всіляки унітази та ванни церсаніт штампує аж гай гуде.
Що саме у нас імпортне ? Певна комплектація з лакшері-сегменту ?
Погоджуюсь. Але яке це має відношення до квартири умовного Долярчика ?
Що саме в його квартирі буде імпортне ? Котел за 12000 грн. ? Радіатори та труби ще на 10000 грн. Добре. Що ще ?
Можливо. Не знаю як з цим в Туреччині але в Україні якщо влада хоче щось контролювати -то контролюють. Ті-ж будинки для військових та сбу-ів чомусь будуються за ціною що значно відрізняється від ринкової в меншу сторону.
А як треба компаніям аффільованим з владою трохи подоїти пересічного -то куди-ж діватися...
Хто зна як там. У сусіда завжди більший...
Але що видно явно -землю подеребанили забесцінок, а тепер будкомпанії розповідають про те як дорого їм та земля обходится. Мовчу вже про підключення коммунікацій...