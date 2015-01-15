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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:16

  jump написав:1. дешевше будівництво, немає такого холоду як у нас, менше дощів.

Як на мене конструктив(що-б будівля трималася і не падала) однаковий. Все звичайно залежить від грунтів, але якщо не будувати в болоті то все теж саме.
Максимум у нас вати на фасаді більше. Смішно про те говорити, але порахуйте зовнішню площу вашої квартири по перемножте на ціну утеплювача в 200грн/м2
Скільки вийшло ? 300$ ? Варто про це говорити ?
  jump написав:2. роблять зі свого, а не імпортного

В Україні привозний пісок, цегла, цемент, арматура ? Скло своє, плитка своя, дріт свій, всіляки унітази та ванни церсаніт штампує аж гай гуде.
Що саме у нас імпортне ? Певна комплектація з лакшері-сегменту ?
Погоджуюсь. Але яке це має відношення до квартири умовного Долярчика ?
Що саме в його квартирі буде імпортне ? Котел за 12000 грн. ? Радіатори та труби ще на 10000 грн. Добре. Що ще ?
  jump написав:3. забудовників жорстко регулює влада

Можливо. Не знаю як з цим в Туреччині але в Україні якщо влада хоче щось контролювати -то контролюють. Ті-ж будинки для військових та сбу-ів чомусь будуються за ціною що значно відрізняється від ринкової в меншу сторону.
А як треба компаніям аффільованим з владою трохи подоїти пересічного -то куди-ж діватися...
  jump написав:4. відсутність такої дикої корупції як в Україні
5. захланність укр. забудовників

Хто зна як там. У сусіда завжди більший...
Але що видно явно -землю подеребанили забесцінок, а тепер будкомпанії розповідають про те як дорого їм та земля обходится. Мовчу вже про підключення коммунікацій...
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:23

  akurt написав:Там же дививися 1+2 (трьошка по-нашому) - значно дорожча - 295 000 лір/3,80=76 600 долярів.

Площа трьошки також 76м2 ?
1+2 це що значить ? Кухня+зала +2 спальні ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:27

Все так.
Трохи не так.
1+2 - це кухня-студія + 2 спальні.
Закордонний стандарт позначення. У нас би сказали "трьошка".
Кухня-студія тут стандарт, здається один раз бачив, що кухня була в окремій кімнаті. Це виключення.
Не впевнений, що там, де я сьогодні ходив, 1+2 було саме 76 квадратів, думаю, менше, коли мені продавець на калькуляторі набрав 295 000 лір - здивувався, подумаши, що ціна завищена.
Але це мабуть, залежить від попиту: мої сусіди - родина чоловік+жінка+син років 16 - то в них 1+2. Все вірно. 2 спальні.
Ще спитав, що із гарячою водою - бо я вже досвідчений - на даху не бачу сонячних колекторів - сказав, що немає, тобто треба ставити бойлер (приблизно 650 лір+платити за елекрику ціни на електрику як у Львові), а в мене гаряча вода - безкоштовно. Бо на даху стоять сонячні колектори.
Всі ціни привів для порівняння. Ось і думайте, що в нас такого, шо коштує 700 долярів квадрат за голий паралелепіпед.
Єдине виправдовування:
- у Львові у новобудовах товщі стіни - тут всі стіни із червоної керамічної цегли - товщина в "одну" цеглу.
- у Львові зовні утеплення - пінопласт товщиною в 10 см+ штукатурка + пофарбовано.
Тут пінопласт не треба.

Розводка під опалення батареями є - як і у Львові.
Але за бажанням газ ти заводиш у квартиру сам - труби йдуть по стінах під"їзду та підведено до кожної квартири, монтаж разом із котлом Вайллант (котел, труби, лічильник та батареї в ціні) - 1000 євро.
Спеціально подививя рахунок сусідові - виставили з 12 лютого по 3 березня - на 10 євро газу за цей час він накрутив.
Ось фото дверей сусіди... Різниця зі Львовом в тому, що труба заведена не з двору до кухні по стіні будинка, а заведена у під"їзд (зовні немає ніяких труб зовсім), і за додаткову плату заводять газ на кухню і до котла, який завжди чипляють НА БАЛКОНІ. Лічильник стоїть зовні квартири.
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akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Різниця зі Львовом в тому, що труба заведена не з двору до кухні по стіні будинка, а заведена у під"їзд (зовні немає ніяких труб зовсім), і за додаткову плату заводять газ на кухню і до котла, який завжди чипляють НА БАЛКОНІ. Лічильник стоїть зовні квартири.

Це сучасні норми в нас. В старих польських будинках всі труби в середені.
fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:20

Порився трохи по сайтах з турецькою нерухомістю.
Після наприклад такого :
https://prian.ru/price/2807083.html
бажання щось купляти в Україні пропало трохи більше ніж повністю.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:38

Хі-хі.
Я так і зробив...
Вже сьогодні подумав, що й залишену собі на "чорний день" квартиру у Львові продам...
Фотолітопис будівництва в Анталії.
Субота, 17 березня, вечір. Нагадаю: 8 березня тут була гола ділянка землі...
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akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:56

  es77 написав:Порився трохи по сайтах з турецькою нерухомістю.
Після наприклад такого :
https://prian.ru/price/2807083.html
бажання щось купляти в Україні пропало трохи більше ніж повністю.



не сипте сіль на рану :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:34

Ще раз скажу, з огляду на ціни в Туреччині де з.п вища думаю що й матеріали дорожчі в Україні забудовникам ще є куди падати !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  es77 написав:Козак пропонує шіткоїни.


давайте говорити норм. мовою
не всі ж в курсі що таке шіткоїни

пропоную прямо і відверно -
гівномонети, чи то б пак - ґівно-монети

:)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  es77 написав:У мене на вулиці є певні ділянки тротуару які колись були вимощені цеглою на ребро. Питав старших людей -кажуть десь в 40-ві роки те робили.
Потім ту цеглу закатали поверху асфальтом. Зараз асфальт потроху злазить кожною весною, але під ним - ціла цегла, яка пролежала більше 70 років в воді, замерзала/розмерзалася вже мабуть тисячі разів.
З іншого боку бачу у сусіда вентанали з цегли. Хоч і прикриті зверху кришкою, але бокового дощу вистачило щоб за 5 років та цегла розсипалася в пилюку.
Колись знімав квартиру -вид з вікон був на двоповерховий будинок, побудований полоненими німцями у 45-му році. Вентканали нічим не прикриті і цегла як нова.
Так що треба з розумом вибирати у якого заводу цеглу купувати.


Я теж захопилася зробити стежку з цегли на ребро. Всі замки в області так вимощені, але зараз якість цегли така, що не спішу, може ще якісь ідейки виникнуть.
Ви отаке мощення маєте на увазі:
Зображення
Вентканали мають бути накриті, це як комин, тільки отвори збоку - для притоку повітря. Ваші такі? Якщо не прикриті - то це можуть бути димарі не/робочих п'єців, димові канали.
Зображення
Виявляється, у нас у Львові є ціла тусовка, яке досліджує і колекціонує цеглу. Якщо коротко - то найкраща в Україні цегла на сьогодні - з нашого Роздільського заводу. Хтось із забудовників будує з цієї цегли? Не рекламую, сама шукаю. Тут багато інфи для ботанів: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... V9_20ijUgH

es77, Серед сусідів часом нема тих, хто знає технологію - як класти цеглу на ребро, щоби внуки по ній ходили?
Lambada
 
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