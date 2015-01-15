В перший день продажів ціна була 1200 баксів (точно в грн не пригадую, по курсу), і більшість студій та 1-кім були за кимось "заброньовані".
Через місяць всі ці броні "знялися", і вибирати було з чого.
Ще в жовтні 2017 була вільна однокімнатна, декілька 2-, 3-кімнатних.
Забудовник займався комерційною нерухомістю, і стикнувшись з нашою реальністю, судовими тяганинами, це може бути єдиним проектом житлової забудови від них - а шкода! Дуже шкода. Бо як цей проект реалізується, народ поставить планку ще вище.
В ціну 1200 доларів (зараз вже найвищу секцію збудовано, ціна 35600грн/метр
входив ремонт: якісні вікна, вхідні двері, побілка, котел, батареї, підлогове покриття, санвузол з умивальником, унітазом і душевою/ванною (залежно від площі квартири), повністю облаштованою кухнею - меблі, холодильник, варильна поверхня - все техніка Бош, і європейські виробники. За окремі гроші були пропозиції по паркінгу.
В комплексі ліфт, дитмайданчик, обіцяли басейн і спа, фільтрація води, зелені тераси, спортзал і відпочинкові зони, закриту територію з охороною і відеоспостереженням, дизайн квартири, - коротше кращого у Львові нема, всім би так. Запросили іспанського архітектора, який запроектував захист від вібрацій - поруч, тобто впритул до будинку, іде залізнична колія, то спроектовано якісь резинові подушки чи шо - коротше щось, що "забере" шум і вібрацію.
На початку продажів пропонувалося розтермінування.
Ну і то є сам центр, через дорогу ТЦ Форум Львів і їхати нікуди не треба - все центр.
Пробок менше ніж на Стрийській.
Цікаво, що нове і з ремонтом шукають за ціною в штуку баксів/метр. Хай шукають. Ви їм що пропонуєте?
А що кажуть ріелтори про ділянки? Бум відчутний? Березень добігає кінця
Проїжджала сьогодні мимо чудо-галявини в Рясне-Руське. Не з'їхала з траси, бо вечоріло, боялася загрузнути в тих кількох соснах. За заправкою, по відчуттях, ті сосни ще не довго там будуть, і тоді все буде при трасі. То скоріше місця для бізнесу - під якусь комерцію. Ну або вже скоро такими стануть. Час покаже