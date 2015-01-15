Додано: Нед 18 бер, 2018 02:47

akurt написав: Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін?

Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що збільшилася кількість людей, що хочуть купити НОВЕ, але з ремонтом. Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін?Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що

В перший день продажів ціна була(точно в грн не пригадую, по курсу), і більшість студій та 1-кім були за кимось "заброньовані".Через місяць всі ці броні "знялися", і вибирати було з чого.Ще в жовтні 2017 була вільна однокімнатна, декілька 2-, 3-кімнатних.Забудовник займався комерційною нерухомістю, і стикнувшись з нашою реальністю, судовими тяганинами, це може бути єдиним проектом житлової забудови від них - а шкода! Дуже шкода. Бо як цей проект реалізується, народ поставить планку ще вище.(зараз вже найвищу секцію збудовано, ціна 35600грн/метр, тут різні ціни залежно від площі:),входив: якісні вікна, вхідні двері, побілка, котел, батареї, підлогове покриття, санвузол з умивальником, унітазом і душевою/ванною (залежно від площі квартири), повністю облаштованою кухнею - меблі, холодильник, варильна поверхня - все техніка Бош, і європейські виробники. За окремі гроші були пропозиції по паркінгу.ліфт, дитмайданчик, обіцяли басейн і спа, фільтрація води, зелені тераси, спортзал і відпочинкові зони, закриту територію з охороною і відеоспостереженням, дизайн квартири, - коротше кращого у Львові нема, всім би так. Запросили іспанського архітектора, який запроектував захист від вібрацій - поруч, тобто впритул до будинку, іде залізнична колія, то спроектовано якісь резинові подушки чи шо - коротше щось, що "забере" шум і вібрацію.На початку продажів пропонувалосяНу і то є, через дорогу ТЦ Форум Львів і їхати нікуди не треба - все центр.Пробок менше ніж на Стрийській.Цікаво, щошукають за ціною в штуку баксів/метр. Хай шукають. Ви їм що пропонуєте?Проїжджала сьогодні мимо чудо-галявини в Рясне-Руське. Не з'їхала з траси, бо вечоріло, боялася загрузнути в тих кількох соснах. За заправкою, по відчуттях, ті сосни ще не довго там будуть, і тоді все буде при трасі. То скоріше місця для бізнесу - під якусь комерцію. Ну або вже скоро такими стануть. Час покаже