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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 02:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін?
Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що збільшилася кількість людей, що хочуть купити НОВЕ, але з ремонтом.

В перший день продажів ціна була 1200 баксів (точно в грн не пригадую, по курсу), і більшість студій та 1-кім були за кимось "заброньовані".
Через місяць всі ці броні "знялися", і вибирати було з чого.
Ще в жовтні 2017 була вільна однокімнатна, декілька 2-, 3-кімнатних.

Забудовник займався комерційною нерухомістю, і стикнувшись з нашою реальністю, судовими тяганинами, це може бути єдиним проектом житлової забудови від них - а шкода! Дуже шкода. Бо як цей проект реалізується, народ поставить планку ще вище.
В ціну 1200 доларів (зараз вже найвищу секцію збудовано, ціна 35600грн/метр https://vsenovostroyki.com.ua/ua/novost ... partments/, тут різні ціни залежно від площі: http://zastroyschiki.com/properties/zhk ... ents-lvov/),
входив ремонт: якісні вікна, вхідні двері, побілка, котел, батареї, підлогове покриття, санвузол з умивальником, унітазом і душевою/ванною (залежно від площі квартири), повністю облаштованою кухнею - меблі, холодильник, варильна поверхня - все техніка Бош, і європейські виробники. За окремі гроші були пропозиції по паркінгу.
В комплексі ліфт, дитмайданчик, обіцяли басейн і спа, фільтрація води, зелені тераси, спортзал і відпочинкові зони, закриту територію з охороною і відеоспостереженням, дизайн квартири, - коротше кращого у Львові нема, всім би так. Запросили іспанського архітектора, який запроектував захист від вібрацій - поруч, тобто впритул до будинку, іде залізнична колія, то спроектовано якісь резинові подушки чи шо - коротше щось, що "забере" шум і вібрацію.
На початку продажів пропонувалося розтермінування.
Ну і то є сам центр, через дорогу ТЦ Форум Львів і їхати нікуди не треба - все центр.
Пробок менше ніж на Стрийській.

Цікаво, що нове і з ремонтом шукають за ціною в штуку баксів/метр. Хай шукають. Ви їм що пропонуєте?

А що кажуть ріелтори про ділянки? Бум відчутний? Березень добігає кінця

Проїжджала сьогодні мимо чудо-галявини в Рясне-Руське. Не з'їхала з траси, бо вечоріло, боялася загрузнути в тих кількох соснах. За заправкою, по відчуттях, ті сосни ще не довго там будуть, і тоді все буде при трасі. То скоріше місця для бізнесу - під якусь комерцію. Ну або вже скоро такими стануть. Час покаже :wink:
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 05:23

  Lambada написав:Цікаво, що нове і з ремонтом шукають за ціною в штуку баксів/метр. Хай шукають. Ви їм що пропонуєте?

Хі-хі: особисто я нічого не пропоную, бо мені немає чого пропонувати, у мене у Львові немає някого комерійного інтересу, я написав, що мені сказали знайомі ріелтори про загальну ситуацію. Тобто про тенденцію березня 2018.

Щодо землі і галявини.
Ні, загрузнути там не можна - не асфальт, але дорога добра (правда, кажуть що у Львові почалася зима, то тут я пас, може там все снігом занесло, у нас в понеділок +24).
Ви точно дивилися у той бік, де воно?
Зображення
Це як їхати від Львова по Окружній у бік кордону - праворуч поворот відразу за АЗС, там ліс справжній. І він точно буде там довго.
Зображення
Там тільки приватна забудова, ніякої комерції.
Зверніть увагу на планування ділянок. Газ людям вже підключили. На централізовану каналізацію за даними на лютий виділено 2 500 000 гривень - це тільки їх доля в одному комплексі із Фуджікурою
Синьою лінією показав заїзд із траси. Все, що сірим кольором - справжінй ліс. Сосна.
Зображення
Про ситуацією із землею на разі не маю інформації, бо я далеко і "не в темі".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:49

  Lambada написав:Ви отаке мощення маєте на увазі:
***
es77, Серед сусідів часом нема тих, хто знає технологію - як класти цеглу на ребро, щоби внуки по ній ходили?

Мощення там набагото простіше, просто покладено ялинкою, на вигляд -страшненьке але цегла-ціла.
Зараз там все замерзше під снігом- кригою, як розмерзнеться і не забуду -викладу фотки.

Якщо робити зараз -головне -використовувати виключно клінкерну цеглу -а вона дорога. Сама укладка не думаю що чимось відрізняється від укладки цементної бруківки.
Там головне - щоб покриття було вище рівня землі і вода стікала а не стояла калюжами на покритті, тоді воно й служитиме максимально довго.
Тобто шар виглядає так: грунт, геотканина, шар гранвідсіву, цегла або ФЕМ-и.
Навряд чи там можливо вигадати щось нове.

Якщо робити з клінкерної цегли і виключно ганок під навісом щоб мінімізувати вплив води, то думаю що то навічно.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:44

Нафіг термітники !

Всі в пампаси !

https://newsyou.info/britanec-postroil-uyutnyj-dom-vsego-za-250-dollarov-foto
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:51

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Нед 18 бер, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:59

  Lambada написав:
  akurt написав:Яка там все ж таки цінова категория? Орієнтир цін?
Вчора, коли спілкувався із знайомою ріелтором, то вона сказала, що збільшилася кількість людей, що хочуть купити НОВЕ, але з ремонтом.

В перший день продажів ціна була 1200 баксів (точно в грн не пригадую, по курсу), і більшість студій та 1-кім були за кимось "заброньовані".
Через місяць всі ці броні "знялися", і вибирати було з чого.
Ще в жовтні 2017 була вільна однокімнатна, декілька 2-, 3-кімнатних.

Забудовник займався комерційною нерухомістю, і стикнувшись з нашою реальністю, судовими тяганинами, це може бути єдиним проектом житлової забудови від них - а шкода! Дуже шкода. Бо як цей проект реалізується, народ поставить планку ще вище.
В ціну 1200 доларів (зараз вже найвищу секцію збудовано, ціна 35600грн/метр https://vsenovostroyki.com.ua/ua/novost ... partments/, тут різні ціни залежно від площі: http://zastroyschiki.com/properties/zhk ... ents-lvov/),
входив ремонт: якісні вікна, вхідні двері, побілка, котел, батареї, підлогове покриття, санвузол з умивальником, унітазом і душевою/ванною (залежно від площі квартири), повністю облаштованою кухнею - меблі, холодильник, варильна поверхня - все техніка Бош, і європейські виробники. За окремі гроші були пропозиції по паркінгу.
В комплексі ліфт, дитмайданчик, обіцяли басейн і спа, фільтрація води, зелені тераси, спортзал і відпочинкові зони, закриту територію з охороною і відеоспостереженням, дизайн квартири, - коротше кращого у Львові нема, всім би так. Запросили іспанського архітектора, який запроектував захист від вібрацій - поруч, тобто впритул до будинку, іде залізнична колія, то спроектовано якісь резинові подушки чи шо - коротше щось, що "забере" шум і вібрацію.
На початку продажів пропонувалося розтермінування.
Ну і то є сам центр, через дорогу ТЦ Форум Львів і їхати нікуди не треба - все центр.
Пробок менше ніж на Стрийській.

:wink:


читав на форумі у фейсбуку, коли проїжджає поїзд, усе трясеться так, що цегла на піддонах вібрує та підскакує :shock:
там немає особливо місця під дитмайданчики чи якісь відпочинкові зони - місця в обріз
щодо порівняння корків Стрийської і центру: Центр на мою думку - це найгірше місце у Львові, це постійний корок, а ранок і вечір - це мегапроблема кудись добратись-виїхати-заїхати-припаркуватись + постійні натовпи людей, шум, страшна загазованість.
Життя там собі просто не уявляю.
хіба деколи спуститись погуляти у вихідні, та й то, не те що було ще хоча б 10р назад
суцільний генделик, ще й з тими бридкими будками на 100-метровці і на Ринку

напевно тому такий ремонт пропонують аби хоч якось заманити туди клієнтів
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:22

Львів. Неділя. 18 березня. Передмістя Львова: Малечковичі. Ранок. Хуртовина. Заметіль. Недобудований ЕКО-будинок із соломи. Солому слава Богу, стягнули батогами восени та спалили. Стіни відновили цеглою.
Зображення

Дніпро. Неділя. 18 березня. Ранок. У центрі міста - хуртовина, заметіль, мінус 3. На вечір очікують мінус 10. Передмістя Дніпра: Кіровське. "Тіпа курорт". Тут саме приятелям давали 70 000$ за ділянку в 10 соток років з 10 тому, не віддали (у них - дві діляки по 10 соток). Тепер є де вигулювати песика. Попереднього песика пристрелили. Почав скаженіти та кидатися...
Зображення

Анталія. Неділя. 18 березня. Hurma. Ранок. Майже сонячно. +19. Чую, як косять газони. На 12-00 вже всі покосили.
Пахне цвітом помаранчових дерев. Цвітуть... Піду зроблю собі помаранчовий фреш... Помаранчі - 10 гривень кіло. Відро йогурта 1,5 кг - вчора була акція - 5,9 ліри або 41 грвиня, купив, а якже.
Зображення

Нагадую панам, що понеділок - передостанній день платежів за комунальні послуги Ваших орендарів. Я ще сам не платив у цьому місяці. Завтра заплачу... Через Приват24.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:35

А Ви запитайте про вартість утримання прибудинкової території.Якщо не помиляюсь то 30 центів за м.кв/міс
okstar
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:01

то Akurt

Львів та Львівщина сьогодні :D

На Львівщині штормове попередження третього рівня

На приборкання снігу у Львові виїхала уся наявна техніка та двірники

На вулиці Львова не виїхала третина автобусів

ну і найголовніша новина: сонцесяйний йде у прези :lol:
Садовий із «Самопоміччю» уже готуються до виборів

Лідер «Самопомочі», мер Львова Андрій Садовий заявив, що партія братиме участь у президентських та парламентських виборах. Про це він повідомив 17 березня під час XIV з’їзду «Об’єднання «Самопоміч», що проходить у Києві.

дивно, що Вас ще не звинуватили у пропаганді гарної погоди у Анталії :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:50

  jump написав:ну і найголовніша новина: сонцесяйний йде у прези :lol:
Садовий із «Самопоміччю» уже готуються до виборів


То що, чекати сміттєву блокаду знову? Чи там вже все "парішалі"?
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