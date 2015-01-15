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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...як приємно сьогодні читати цю гілочку.... МОЛОДЦІ!!!
...і фотки - класні!(повчальні) :)
... так тримати!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58

  sailed написав:
  jump написав:ну і найголовніша новина: сонцесяйний йде у прези :lol:
Садовий із «Самопоміччю» уже готуються до виборів


То що, чекати сміттєву блокаду знову? Чи там вже все "парішалі"?



ранок неділі
На приборкання снігу у Львові виїхала уся наявна техніка та двірники
18 Березня 2018, 11:20
До виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста залучено 120 одиниць комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 одиниця. Загальна кількість осіб, що залучається до прибирання – 2390.

Зображення :mrgreen:

о 13-00 проїхав увесь Львів зі сходу на захід - дороги жах - АБСОЛЮТНО нічого не почищено, не посипано, під снігом лід, слизько, машини ледве плетуться. О 18-30 - зворотня дорога - та сама картина - на Кульпі-велике кільце - одиноко стояв Маз з плугом та піскосумішшю - на обочині. Де та техніка і люди працювали???
у сонцесяййного під хатою і в напевно в центрі? :shock:
jump
 
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