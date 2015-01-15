...як приємно сьогодні читати цю гілочку.... МОЛОДЦІ!!!
...і фотки - класні!(повчальні)
... так тримати!
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...як приємно сьогодні читати цю гілочку.... МОЛОДЦІ!!!
...і фотки - класні!(повчальні)
... так тримати!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58
ранок неділі
На приборкання снігу у Львові виїхала уся наявна техніка та двірники
18 Березня 2018, 11:20
До виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста залучено 120 одиниць комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 одиниця. Загальна кількість осіб, що залучається до прибирання – 2390.
о 13-00 проїхав увесь Львів зі сходу на захід - дороги жах - АБСОЛЮТНО нічого не почищено, не посипано, під снігом лід, слизько, машини ледве плетуться. О 18-30 - зворотня дорога - та сама картина - на Кульпі-велике кільце - одиноко стояв Маз з плугом та піскосумішшю - на обочині. Де та техніка і люди працювали???
у сонцесяййного під хатою і в напевно в центрі?
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