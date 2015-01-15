Додано: Нед 18 бер, 2018 20:27

jump написав: Akurt

Так виглядає, ніби стоїте на червоно-зеленому килимі покладеному просто посеред дороги AkurtТак виглядає, ніби стоїте на червоно-зеленому килимі покладеному просто посеред дороги

На території заводу "однушку" під здачу - сама мудра річ.Який-не який, а слюсар із заводу та зніме...Дійсно, натискаєш на фото відкривається нормально... але краще попередньо перед тим, як виставити, відредагувати розмір фото...А так:. Родове гніздечко в 50 квадратів... тепле та затишне...Так і є: там зробили реконструкцію і застелили всю (!!!) вулицю "зеленою травкою" і не тільки зеленою.Діти бігають, інколи проходить трамвай в аеропорт: дуже зручно!Оскільки тут мені в ПП задають весь час питання, та, крім того, до мене приїздять друзі на протязі березня (через тиждень приїдуть на автівіці прямо із Дніпра, заморилися сніг чистити), потім в квітні зі Львова, потім в травні з Києва, то доповідаю: за рахунок Державного бюджетуЦе приблизно 90 відсотків всіх пляжів Атналії. Пляжі відкриті на сьогодні і до чеврня ТІЛЬКИ там, де я живу, та ще в Сарису.Будьте уважні при бронюванні готелів: спеціально сьогодні дивився: вся пляжі і всі набережні жорстко перекриті, навіть на мотоциклі їздять поліцейські... контролюють...Жінка щойно вийшла на балькон і відразу повернулся: "На вулиці запах квітнущіх помаранчових дерев!"Хай будЕ!