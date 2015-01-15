...як приємно сьогодні читати цю гілочку.... МОЛОДЦІ!!!
...і фотки - класні!(повчальні)
... так тримати!
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...як приємно сьогодні читати цю гілочку.... МОЛОДЦІ!!!
...і фотки - класні!(повчальні)
... так тримати!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58
ранок неділі
На приборкання снігу у Львові виїхала уся наявна техніка та двірники
18 Березня 2018, 11:20
До виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста залучено 120 одиниць комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 одиниця. Загальна кількість осіб, що залучається до прибирання – 2390.
о 13-00 проїхав увесь Львів зі сходу на захід - дороги жах - АБСОЛЮТНО нічого не почищено, не посипано, під снігом лід, слизько, машини ледве плетуться. О 18-30 - зворотня дорога - та сама картина - на Кульпі-велике кільце - одиноко стояв Маз з плугом та піскосумішшю - на обочині. Де та техніка і люди працювали???
у сонцесяййного під хатою і в напевно в центрі?
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...сьогодні вирішив трохи пофоткати свою "прєлєсть"
...звичайно, це - не апартаменти в Туреччині ...і без басейну
.... але, всеодно, ще в жовтні(коли я їм проплатив 70% вартості квартири) там було: 4пов - 1секція, 2пов - 2сек. і залитий котлован - 3сек.
...тож, темпи - турецькі!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:23
Пан Долярчик... відреагуйте фото і знову іх завантажте на свій пост.
А то неможливо роздивитися нічого...
Треба так:
- віділити фото, відкрити в Paint.
- далі вверху - Image - adjust size - widz - поставьте 500 незалежно від розміру - save.
Потім - свій пост - редагувати - видаліть ті фото - їх не видно нам - видаліть - зробіть все те саме, що робили - 3 рази; тоді ми побачимо фото.
Получиться приблизно так:
Це я сьогодні, гуляючи після обіду по вулиці Шарамполь, показував, що таке чоловіче і що таке жіноче "начало" в умовах відсутності львівського снігу...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 бер, 2018 20:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:25
....так,з одного боку будинку - особняки - з іншого - завод - ще з іншого - головна дорога...
... і знаю, що в недалекому майбутньому, на місці того заводу виросте ще 2-3 будинки...... - де, напевно я візьму однушку для здачі...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:26
Akurt
Так виглядає, ніби стоїте на червоно-зеленому килимі покладеному просто посеред дороги
Востаннє редагувалось jump в Нед 18 бер, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:27
akurt
... добре, зараз спробую побавитись з фото(бо розміщую тут фото вперше)
... хоч, якщо клацнути на фото, то все ЧУДОВО видно...
п. с..... я з телефона..... - тож, в мене нічого такого не видно, як Ви написали вище
..але, Ви клацніть на фото і все буде чудово видно!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 бер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:27
На території заводу "однушку" під здачу - сама мудра річ.
Який-не який, а слюсар із заводу та зніме...
Дійсно, натискаєш на фото відкривається нормально... але краще попередньо перед тим, як виставити, відредагувати розмір фото...
А так: супер, росте будинок... Родове гніздечко в 50 квадратів... тепле та затишне...
Так і є: там зробили реконструкцію і застелили всю (!!!) вулицю "зеленою травкою" і не тільки зеленою.
Діти бігають, інколи проходить трамвай в аеропорт: дуже зручно!
P.S. Оскільки тут мені в ПП задають весь час питання, та, крім того, до мене приїздять друзі на протязі березня (через тиждень приїдуть на автівіці прямо із Дніпра, заморилися сніг чистити), потім в квітні зі Львова, потім в травні з Києва, то доповідаю: за рахунок Державного бюджету ведеться ПОВНА реконструкція набережної Анталії від Калєчії до Liman. Це приблизно 90 відсотків всіх пляжів Атналії. Пляжі відкриті на сьогодні і до чеврня ТІЛЬКИ там, де я живу, та ще в Сарису.
Будьте уважні при бронюванні готелів: спеціально сьогодні дивився: вся пляжі і всі набережні жорстко перекриті, навіть на мотоциклі їздять поліцейські... контролюють...
P.P.S. Жінка щойно вийшла на балькон і відразу повернулся: "На вулиці запах квітнущіх помаранчових дерев!"
Хай будЕ!
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
По любому весь форум за Вас болеет.. правда! Где-то я такие бетонокоробочки уже видел. НОПАСАРАН. Чудо рядом. Главное - верить!
Садовой с Петей щось пока не очень дружит... Потом скажет - извините, я хотел все для людей....Туда претензии..
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 бер, 2018 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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