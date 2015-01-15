Додано: Нед 18 бер, 2018 21:20

Долярчик написав: пане akurt

...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:

1.....

2.....

3.....

...і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?

дякую! пане...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:1.....2.....3........і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?дякую!

Форумчаніну "" поставив "плюс". Знаю, що зранку в понеділок будуть збоченці лаятися, бо точно знають, що - то - я - як клон, але що робити...ПанПрипустимо, що Ви - не в Україні.Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.Ні-хто-нічого-нікому- в-світі-не платить і не платив, даром нікому і нічого - так в усьому світі.Вона точно буде! Так вчені кажуть.дякую за запитання, бо жодного разу не виникало питання щодо пенсії пересічному турку.Дивує таке: зайдеш в МЕТРО - таряться вся турки не слабо!!!Знаю про працюючих:- чоловік працює. 2000 лір на місяць. Мінмімальна оплата в країні - здається 1400 лір на місяць.- жінка - з України,виховує чи двох, чи трьох дітей.- квартиру знімають: 600 лір на місяць (приблизно 150 євро).- комунальні вирати приблизно в середньому 150 лір.Таким чином, залишається 2000-600-150=1250 лір на місяць.Це приблизно 300 євро.ЖИВУТЬ СКРОМНО, АЛЕ НЕПОГАНО.Принаймні, на памперси дітям вистачає.. Пан Долярчик! Ваша українська пенсія буде приходити Вам на картку банку - ось її і витрачайте.