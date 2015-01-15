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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05

пане akurt
...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:
1.....
2.....
3.....
...і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:08

дарий
дякую!
(а "нопасаран" як перекладається?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:20

Форумчаніну "дарий" поставив "плюс". Знаю, що зранку в понеділок будуть збоченці лаятися, бо точно знають, що - то - я - як клон, але що робити...

Пан Долярчик!
Припустимо, що Ви - не в Україні.
Ніхто тут Вам дармову пенсію не збирався платити, не тіштися.
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Ні-хто-нічого-нікому- в-світі-не платить і не платив, даром нікому і нічого - так в усьому світі.
ЗАРОБЛЯЙТЕ ЗАРАЗ СОБІ - МОЛОДОМУ - НА СТАРІСТЬ.
Вона точно буде! Так вчені кажуть.
  Долярчик написав:пане akurt
...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:
1.....
2.....
3.....
...і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?
дякую!


дякую за запитання, бо жодного разу не виникало питання щодо пенсії пересічному турку.
Але дивлюся, що пенсіонери живуть непогано.

Дивує таке: зайдеш в МЕТРО - таряться вся турки не слабо!!!

Знаю про працюючих:
- чоловік працює. 2000 лір на місяць. Мінмімальна оплата в країні - здається 1400 лір на місяць.
- жінка - з України, не працює, виховує чи двох, чи трьох дітей.
- квартиру знімають: 600 лір на місяць (приблизно 150 євро).
- комунальні вирати приблизно в середньому 150 лір.

Таким чином, залишається 2000-600-150=1250 лір на місяць.
Це приблизно 300 євро.
ЖИВУТЬ СКРОМНО, АЛЕ НЕПОГАНО.
Принаймні, на памперси дітям вистачає.

P.S. Пан Долярчик! Ваша українська пенсія буде приходити Вам на картку банку - ось її і витрачайте.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 бер, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:дарий
дякую!
(а "нопасаран" як перекладається?)

Испания 1935 революционеры против Франко - враги не пройдут! 8)
дарий
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  #<1 ... 144145146147
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