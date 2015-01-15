пане akurt
...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:
1.....
2.....
3.....
...і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?
дякую!
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05
пане akurt
...а от таке питання: щоб пересічному українцю отримувати турецьку пенсію, то для того йому потрібно зробити:
1.....
2.....
3.....
...і яка там мінімальна пенсія на сьогодні?
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:08
дарий
дякую!
(а "нопасаран" як перекладається?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:20
Форумчаніну "дарий" поставив "плюс". Знаю, що зранку в понеділок будуть збоченці лаятися, бо точно знають, що - то - я - як клон, але що робити...
Пан Долярчик!
Припустимо, що Ви - не в Україні.
Ніхто тут Вам дармову пенсію не збирався платити, не тіштися.
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Ні-хто-нічого-нікому- в-світі-не платить і не платив, даром нікому і нічого - так в усьому світі.
ЗАРОБЛЯЙТЕ ЗАРАЗ СОБІ - МОЛОДОМУ - НА СТАРІСТЬ.
Вона точно буде! Так вчені кажуть.
дякую за запитання, бо жодного разу не виникало питання щодо пенсії пересічному турку.
Але дивлюся, що пенсіонери живуть непогано.
Дивує таке: зайдеш в МЕТРО - таряться вся турки не слабо!!!
Знаю про працюючих:
- чоловік працює. 2000 лір на місяць. Мінмімальна оплата в країні - здається 1400 лір на місяць.
- жінка - з України, не працює, виховує чи двох, чи трьох дітей.
- квартиру знімають: 600 лір на місяць (приблизно 150 євро).
- комунальні вирати приблизно в середньому 150 лір.
Таким чином, залишається 2000-600-150=1250 лір на місяць.
Це приблизно 300 євро.
ЖИВУТЬ СКРОМНО, АЛЕ НЕПОГАНО.
Принаймні, на памперси дітям вистачає.
P.S. Пан Долярчик! Ваша українська пенсія буде приходити Вам на картку банку - ось її і витрачайте.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 18 бер, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Испания 1935 революционеры против Франко - враги не пройдут!
Правда, задушил он их в итоге.....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 бер, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:36
Вас завтра будуть бити, як тільки отримають доступ до безкоштовного інтернету (на свій гроші не заробили).
Бо всі знають що Ви це - я!
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:39
....пройти - НЕ пройдуть!- але, інколи, сюди на гілочку, така нечисть поналазить, що і "копняками під зад" не всіх зразу й виженеш!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:41
...Ви хоч пана Дарія - не шокуйте!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:45
....тут дуже "б'ють", особливо, за оті крапочки.........., які найбільше, люблю ставити Я!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:48
Є такий вираз:
"Чист, как поцелуй дитя"
Це - пан дарій...
Бідолаха і не підозрює, що тут його іменем збоченці паплюжать всіх підряд - і мене теж - вже не перший тиждень...
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