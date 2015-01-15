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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:53
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дарий
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:55
дарий
А как переводится збоченці ?
От вас не дождешься...гуглить пришлось... извращенцы..
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 18 бер, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:07
дарий написав:
По любому весь форум за Вас болеет.. правда! Где-то я такие бетонокоробочки уже видел. НОПАСАРАН. Чудо рядом. Главное - верить!
Садовой с Петей щось пока не очень дружит... Потом скажет - извините, я хотел все для людей....Туда претензии..
Ось цей момент, чесно кажучи, мене теж лякає. Тобто Львів, це привабливе для інвестицій місто, але гроші люблять тишу, а якщо в них з Петєю війна і далі продовжиться, то для інвесторів нічого хорошого. Пани бьються, а в холопів чуби болять. Пам'ятаю під час сміттєвої блокади як щури посеред біла дня бігали біля будинків, підвалів, дитячих майданчиків. Я такого більше ніде і ніколи не бачив. Ми тоді з вагітною дружиною прогулювались вуличками, і так гидотно було, та сумно. Наче шукаєш свій "рай в шалаше", а тут на тобі, вони там щось не поділили, і місто котиться у пекло. Але я більше не про сміття переймаюсь, а про відсутність у майбутньому грошей на інфраструктурні проекти, які можуть принести місту користь та модернізацію. Ось нова будівля для "прозорого" МВД біля автовокзалу заморожена, і вже, здається, ніколи не разморозиться. А яка краса з того могла вийти. Жаль, дуже жаль.
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sailed
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:15
akurt написав:
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
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sailed
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:31
sailed написав: akurt написав:
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
Весь цивилизованный мир живет в кредит и не очень сильно об этом заморачивается... И, мабуть, это правильно. Это мы постсовдеповские - треба шоб було для себе и детей. Если таки на запад сориентируемся - уйдет тема.. Так, в принципе, и должно быть!
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дарий
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:50
sailed написав: akurt написав:
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
Це Євро стиль життя. Більшість європейців не переймаються власним житлом і живуть в орендованому. Це допомагає не привязуватись до конкретного місця і в разі необхідності (нпр. нова робота в іншому місті/країні), дозволяє швидко і без суттєвих втрат змінювати дислокацію.
Другий євротренд це гарно одягатись і мати хорошу машину, це створює імідж успішної людини при перших контактах. Зустрічають по одежі..... далі знаєте самі.
Що буде далі ? А хто знає ? Може ч.з 40 років введуть ОБД ?
Я не відношу себе до даного типу людей але з рештою, в мене батьки тяжко відпахали по 50років і зараз мають пенсію 100$. Всі їх заощадження були дбайливо помножені на 0 державою, спочатку в 90рр. потім 2008р. і в решті решт 2014р.
Хто після такого зхоче економити щоб заощадити ?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:56
дарий написав: sailed написав: akurt написав:
Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.
Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
Весь цивилизованный мир живет в кредит и не очень сильно об этом заморачивается... И, мабуть, это правильно. Это мы постсовдеповские - треба шоб було для себе и детей. Если таки на запад сориентируемся - уйдет тема.. Так, в принципе, и должно быть!
Абсолютно згоден !
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Додано: Нед 18 бер, 2018 23:02
sailed написав:
бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу,
при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю.....
АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+
....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли.....
....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу!
.... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...
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