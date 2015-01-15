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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149>
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:53

akurt Не расстраивайтесь, пож-та..... :roll:
https://www.facebook.com/groups/jackrus ... 223607449/
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:55

дарий А как переводится збоченці ? :(
От вас не дождешься...гуглить пришлось... извращенцы.. :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 18 бер, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:07

  дарий написав:По любому весь форум за Вас болеет.. правда! Где-то я такие бетонокоробочки уже видел. НОПАСАРАН. Чудо рядом. Главное - верить!
Садовой с Петей щось пока не очень дружит... Потом скажет - извините, я хотел все для людей....Туда претензии.. :lol:

Ось цей момент, чесно кажучи, мене теж лякає. Тобто Львів, це привабливе для інвестицій місто, але гроші люблять тишу, а якщо в них з Петєю війна і далі продовжиться, то для інвесторів нічого хорошого. Пани бьються, а в холопів чуби болять. Пам'ятаю під час сміттєвої блокади як щури посеред біла дня бігали біля будинків, підвалів, дитячих майданчиків. Я такого більше ніде і ніколи не бачив. Ми тоді з вагітною дружиною прогулювались вуличками, і так гидотно було, та сумно. Наче шукаєш свій "рай в шалаше", а тут на тобі, вони там щось не поділили, і місто котиться у пекло. Але я більше не про сміття переймаюсь, а про відсутність у майбутньому грошей на інфраструктурні проекти, які можуть принести місту користь та модернізацію. Ось нова будівля для "прозорого" МВД біля автовокзалу заморожена, і вже, здається, ніколи не разморозиться. А яка краса з того могла вийти. Жаль, дуже жаль.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:15

  akurt написав:Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.

Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:31

  sailed написав:
  akurt написав:Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.

Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".


Весь цивилизованный мир живет в кредит и не очень сильно об этом заморачивается... И, мабуть, это правильно. Это мы постсовдеповские - треба шоб було для себе и детей. Если таки на запад сориентируемся - уйдет тема.. Так, в принципе, и должно быть! :)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:50

  sailed написав:
  akurt написав:Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.

Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".


Це Євро стиль життя. Більшість європейців не переймаються власним житлом і живуть в орендованому. Це допомагає не привязуватись до конкретного місця і в разі необхідності (нпр. нова робота в іншому місті/країні), дозволяє швидко і без суттєвих втрат змінювати дислокацію.
Другий євротренд це гарно одягатись і мати хорошу машину, це створює імідж успішної людини при перших контактах. Зустрічають по одежі..... далі знаєте самі.

Що буде далі ? А хто знає ? Може ч.з 40 років введуть ОБД ?
Я не відношу себе до даного типу людей але з рештою, в мене батьки тяжко відпахали по 50років і зараз мають пенсію 100$. Всі їх заощадження були дбайливо помножені на 0 державою, спочатку в 90рр. потім 2008р. і в решті решт 2014р.

Хто після такого зхоче економити щоб заощадити ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:56

  дарий написав:
  sailed написав:
  akurt написав:Це тільки в Україні всі думають, що держава повинна замінити всі ті кришталеві вази, черепки, всі ті паласи та килими, що вони все життя купували та ліпили на стіни, за всю ту горілку , що вони пили все життя, танцюючи, їм повинні платити пенсію розміром не менше, ніж стотитсячтмілліонбілліард.

Поставив жирного плюса - золоті слова. Роздрукувати, і в рамочку на стіну всім молодятам. Бо бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".


Весь цивилизованный мир живет в кредит и не очень сильно об этом заморачивается... И, мабуть, это правильно. Это мы постсовдеповские - треба шоб було для себе и детей. Если таки на запад сориентируемся - уйдет тема.. Так, в принципе, и должно быть! :)


Абсолютно згоден !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:02

так, щастя-не в грошах..... Але нема грошей - нема і щастя!

  sailed написав:бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".

...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю.....
АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+ :shock:
....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли..... :roll:
....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу! :mrgreen:
.... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:18

  es77 написав:Нафіг термітники !

Всі в пампаси !

https://newsyou.info/britanec-postroil-uyutnyj-dom-vsego-za-250-dollarov-foto

ну це ж лайно. Можна і нормально зробити: https://www.youtube.com/watch?v=gNe5_SR ... ture=share

  jump написав:Центр на мою думку - це найгірше місце у Львові, це постійний корок, а ранок і вечір - це мегапроблема кудись добратись-виїхати-заїхати-припаркуватись + постійні натовпи людей, шум, страшна загазованість.

Я ж навпаки, обираю центр. Майже ніколи не стою в корках, зранку і ввечері завжди їду проти шерсті, проблем з паркінгом у мене нема, оминаю натовпи, біля мене тихо. Але таки так, загазовано. Для оренди - то найкраща локація.

  akurt написав:Получиться приблизно так:

все так символічно - все як надувна кулька.
https://www.youtube.com/watch?v=EgVIrFzoH0Y

і як обирали кольори кульок? :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=4g9z5daN5co

  akurt написав:Щодо землі і галявини.
Ні, загрузнути там не можна - не асфальт, але дорога добра (правда, кажуть що у Львові почалася зима, то тут я пас, може там все снігом занесло, у нас в понеділок +24).
Ви точно дивилися у той бік, де воно?

точно, там.
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 18 бер, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:23

У Львові центр це пробарь в обидві сторони !
Львівський БатяР
 
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