Додано: Нед 18 бер, 2018 22:07

дарий написав: По любому весь форум за Вас болеет.. правда! Где-то я такие бетонокоробочки уже видел. НОПАСАРАН. Чудо рядом. Главное - верить!

Садовой с Петей щось пока не очень дружит... Потом скажет - извините, я хотел все для людей....Туда претензии.. По любому весь форум за Вас болеет.. правда! Где-то я такие бетонокоробочки уже видел. НОПАСАРАН. Чудо рядом. Главное - верить!Садовой с Петей щось пока не очень дружит... Потом скажет - извините, я хотел все для людей....Туда претензии..

Ось цей момент, чесно кажучи, мене теж лякає. Тобто Львів, це привабливе для інвестицій місто, але гроші люблять тишу, а якщо в них з Петєю війна і далі продовжиться, то для інвесторів нічого хорошого. Пани бьються, а в холопів чуби болять. Пам'ятаю під час сміттєвої блокади як щури посеред біла дня бігали біля будинків, підвалів, дитячих майданчиків. Я такого більше ніде і ніколи не бачив. Ми тоді з вагітною дружиною прогулювались вуличками, і так гидотно було, та сумно. Наче шукаєш свій "рай в шалаше", а тут на тобі, вони там щось не поділили, і місто котиться у пекло. Але я більше не про сміття переймаюсь, а про відсутність у майбутньому грошей на інфраструктурні проекти, які можуть принести місту користь та модернізацію. Ось нова будівля для "прозорого" МВД біля автовокзалу заморожена, і вже, здається, ніколи не разморозиться. А яка краса з того могла вийти. Жаль, дуже жаль.