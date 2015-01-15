Долярчик написав:sailed написав:бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю.....
АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+
....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли.....
....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу!
.... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...
блин, надо учить украинский....гаруєш придется гуглить...
Баксик, у Вас часом в израиловке родичей по матери не просматривалось ? Очень похоже, но правильно... главное без фанатизма и давайте уж стройку закончим...