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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:26

  Долярчик написав:
  sailed написав:бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".

...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю.....
АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+ :shock:
....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли..... :roll:
....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу! :mrgreen:
.... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...

блин, надо учить украинский....гаруєш придется гуглить... :oops:

Баксик, у Вас часом в израиловке родичей по матери не просматривалось ? Очень похоже, но правильно... главное без фанатизма и давайте уж стройку закончим... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:35

дарий
гаруєш - пашиш шо папа Карло! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:37

Долярчик понял, пасиба, гугл перевода не дал, гад! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:09

дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... :lol: 200-300 штук баксов - фатит думаю... 8)
Блин, майно забыл... Один хрен передерутся... :oops: :mrgreen:
дарий
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