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sailed написав:бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".
...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю..... АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+ ....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли..... ....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу! .... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...
блин, надо учить украинский....гаруєш придется гуглить...
Баксик, у Вас часом в израиловке родичей по матери не просматривалось ? Очень похоже, но правильно... главное без фанатизма и давайте уж стройку закончим...
дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... 200-300 штук баксов - фатит думаю... Блин, майно забыл... Один хрен передерутся...
дарий написав:дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... 200-300 штук баксов - фатит думаю... Блин, майно забыл... Один хрен передерутся...
Очень даже правильная постановка вопроса.
Иногда с интересом смотрю за итогами жизнедеятельности знакомых: "Все было, все было Все было да прошло!"
Началось все с бриллиантовых ожерелий кроме шеи еще и на ноги, кончилась сидением в квартире перед телевизором с пенсией в 1400 гривен. Первый период длился не более 5-ти лет.
Пан Долярчик! Программа передач на завтра: - дождаться окончания строительства (весна 2019). - сделать ремонт и заселиться (октябрь 2019). - зачать еще ребенка - мальчика. (Обязательно мальчика, если первый ребенок - девочка. Иначе вся жизнь уйдет на то, чтобы угодить зятю. Первому и второму. У меня тут одноклассник-одногруппник живет в Киеве в тещиной трешке. Там же в трешке живет жена, первая дочь с зятем и вторая дочь с зятем. Голожопые. Ждет, пока папа прийдет с работы и принесет курицу "Наша ряба". Папа не спешит идти домой - обычно спит в кухне на полу, так чего спешить. Зайдет в пивной бар, возьмет бокал пива (один), два финансы не позволяют, долго смотрит футбол по ТВ на стене. А вот и внучки звонят, ждут дедушку в трешку. КИ-ЕВ-ЛЯ-НЕ.... - пока жена не родила мальчика (вы же помните, японцы сделали исследование, что должен делать мужчина, чтобы от него родился именно мальчик) - попутешествовать - начать с веселой доброй приятной Польши - отели в горах дешевле грибов. Сайт для выбора с полным пансионом за бесплатно http://www.travelist.pl Второй этап - Египет и Турция. Только вот племянница с семьей вернулись - 500 долларов на человека неделька в сказочное Красное море. Это крутые отели - они любят только "четверки"-"пятерки", я приучил. Турция еще дешевле. Только не надо ехать в дорогие шикарные турецкие пятерки - зря выброшенные деньги. Скромно: самому купить авиабилеты, самому забронировать отель (вчера смотрел на апрель-май приятелем отель, сам потрогал руками). Наслаждаться чудесным морем и видом на горы. Ну, еще приятным питанием и обслуживанием в ресторане (вчера посидели вечером в ресторане у моря - на троих взрослых и двоих детей я потратил 50 лир или примерно 340 гривен). - забрать из Роддома сынишку, первые три месяца не спать, на четвертый смахнуть пот со лба и задать себе вопрос: "Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить..." - к этому времени первый ребенок уже поступил в польский (чешский, австрийский, американский университеты. Кстати, дочка приятелей поступила в один из шести бесплатных американских университетов платят только за еду и общагу, в этом году заканчивает). - Если первый ребенок - дочка - выдать замуж за поляка (чеха, англичанина, ирландца, турка, американца) или за украинского хлопца, то только, если его папа - "Львівський забудовник", а нет так - смотри, как живет мой одногруппник в Киеве. - к 50 годам пересчитать закопанное под грушей бабло: было в 40 лет 300 000 долларов, в наличии - 200 000 долларов. Посмотреть вдаль, на стоящего на остановке маршрутке пенсионера, который всю жизнь покупал: хрустальный вазы, хрустальные бокалы, ковры на стену и на потолок, бухал и плясал на свадьбах, клеил обои "Раш", мокал лицо в винегрет и оливье, строил из себя умного и знающего, регулярно ходил на выборы голосовать за "правильного" идиота, но теперь только понял, что в 2003 году, как и в 1993 году, надо было покупать баксы, а не ковры на стену и потолок. Радостно улыбнуться. Купить путевку в Шри-Ланку. Или в Индию - но только в штат Керала, на самый кончик оного окаянного индийского отростка. Ах, жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
На фото з Фейсбука - вчора - львіський батяр прилетев прямо зі Львова Turkish Airlines із пересадкою в Стамбулі провідати сина, що виїхав зі Львова у 2016 році пожити до старості в Майямі.
P.S. Текст вище - на тему гілки, тому що папа із сином купили 10 соток землі в гарному місці під Львовом (реально - у селі! Пані Lambada - центр Львова - то є центр Львова, але й за межами Львова водяться білі пухнасті грошовиті зайці!!!), син побудував за власним проектом 2-поверховий будинок (я сам його мацав руками), як тільки сам заселився - виникла думка продати - я підтримав ту думку - продав через 6 місяців як новий (доречі, будинок мав, як виявилося інженерні прорахунки, але те вже - проблєма покупця, нехай будує сам, а не буде телепнем), будинок було продано - як зараз модньо - із меблями (мінімум), гроші надійно перераховані та перев"язані мотузками, купленим в "Епіцентр" біля "Кінг Крос Леополіс". Тепер хлопчина купив собі в Майямі 2-поверховий будинок із чотирма спальнями - менше не можна - там такі бридкі закони - пригощає папу та маму в Макдональдсі та катає на катері. Папа - пенсіонер, отримує пенсію на картку Приватбанку. Щось там 3000 чи трохе більше... Мама - ще ні...