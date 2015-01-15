Додано: Пон 19 бер, 2018 09:16

дарий написав: дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... 200-300 штук баксов - фатит думаю...

Блин, майно забыл... Один хрен передерутся... Тема очень даже философская...И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку...200-300 штук баксов - фатит думаю...Блин, майно забыл... Один хрен передерутся...

Первый период длился не более 5-ти лет.

- дождаться окончания строительства

- сделать ремонт и заселиться

- зачать еще ребенка - мальчика.

закопанное под грушей бабло:

за власним проектом

Иногда с интересом смотрю за итогами жизнедеятельности знакомых:"Все было, все былоВсе было да прошло!"Началось все с бриллиантовых ожерелий кроме шеи еще и на ноги, кончилась сидением в квартире перед телевизором с пенсией в 1400 гривен.ПанПрограмма передач на завтра:(весна 2019).(октябрь 2019).(Обязательно мальчика, если первый ребенок - девочка. Иначе вся жизнь уйдет на то, чтобы угодить зятю. Первому и второму. У меня тут одноклассник-одногруппник живет в Киеве в тещиной трешке. Там же в трешке живет жена, первая дочь с зятем и вторая дочь с зятем. Голожопые. Ждет, пока папа прийдет с работы и принесет курицу "Наша ряба". Папа не спешит идти домой - обычно спит в кухне на полу, так чего спешить. Зайдет в пивной бар, возьмет бокал пива (один), два финансы не позволяют, долго смотрит футбол по ТВ на стене. А вот и внучки звонят, ждут дедушку в трешку. КИ-ЕВ-ЛЯ-НЕ....- пока жена не родила мальчика (вы же помните, японцы сделали исследование, что должен делать мужчина, чтобы от него родился именно мальчик) - попутешествовать - начать с веселой доброй приятной Польши - отели в горах дешевле грибов. Сайт для выбора с полным пансионом за бесплатноВторой этап - Египет и Турция. Только вот племянница с семьей вернулись - 500 долларов на человека неделька в сказочное Красное море. Это крутые отели - они любят только "четверки"-"пятерки", я приучил. Турция еще дешевле. Только не надо ехать в дорогие шикарные турецкие пятерки - зря выброшенные деньги. Скромно: самому купить авиабилеты, самому забронировать отель (вчера смотрел на апрель-май приятелем отель, сам потрогал руками). Наслаждаться чудесным морем и видом на горы. Ну, еще приятным питанием и обслуживанием в ресторане (вчера посидели вечером в ресторане у моря - на троих взрослых и двоих детей я потратил 50 лир или примерно 340 гривен).- забрать из Роддома сынишку, первые три месяца не спать, на четвертый смахнуть пот со лба и задать себе вопрос: "- к этому времени первый ребенок уже поступил в польский (чешский, австрийский, американский университеты. Кстати, дочка приятелей поступила в один из шести бесплатных американских университетов платят только за еду и общагу, в этом году заканчивает).- Если первый ребенок - дочка - выдать замуж за поляка (чеха, англичанина, ирландца, турка, американца) или за украинского хлопца, то только, если его папа - "Львівський забудовник", а нет так - смотри, как живет мой одногруппник в Киеве.- к 50 годам пересчитатьбыло в 40 лет 300 000 долларов, в наличии - 200 000 долларов. Посмотреть вдаль, на стоящего на остановке маршрутке пенсионера, который всю жизнь покупал: хрустальный вазы, хрустальные бокалы, ковры на стену и на потолок, бухал и плясал на свадьбах, клеил обои "Раш", мокал лицо в винегрет и оливье, строил из себя умного и знающего, регулярно ходил на выборы голосовать за "правильного" идиота, но теперь только понял, что в 2003 году, как и в 1993 году,а не ковры на стену и потолок.Радостно улыбнуться. Купить путевку в Шри-Ланку. Или в Индию - но только в штат Керала, на самый кончик оного окаянного индийского отростка.Ах, жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!На фото з Фейсбука - вчора - львіський батяр прилетев прямо зі Львова Turkish Airlines із пересадкою в Стамбулі провідати сина, що виїхав зі Львова у 2016 році пожити до старості в Майямі.Текст вище - на тему гілки, тому що папа із сином купили 10 соток землі в гарному місці під Львовом (реально - у селі! Пані- центр Львова - то є центр Львова, але й за межами Львова водяться білі пухнасті грошовиті зайці!!!), син побудував2-поверховий будинок (я сам його мацав руками), як тільки сам заселився - виникла думка продати -- продав через 6 місяців як новий (доречі, будинок мав, як виявилося інженерні прорахунки, але те вже - проблєма покупця, нехай будує сам, а не буде телепнем), будинок було продано - як зараз модньо - із меблями (мінімум), гроші надійно перераховані та перев"язані мотузками, купленим в "Епіцентр" біля "Кінг Крос Леополіс".Тепер хлопчина купив собі в Майямі 2-поверховий будинок із чотирма спальнями - менше не можна - там такі бридкі закони - пригощає папу та маму в Макдональдсі та катає на катері.Папа - пенсіонер, отримує пенсію на картку Приватбанку. Щось там 3000 чи трохе більше...Мама - ще ні...