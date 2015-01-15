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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:26

  Долярчик написав:
  sailed написав:бачу, що переважна більшість живе на "всі гроші". Поїздки в Європу, не дешеві авто, походи в ресторани. Тобто ведуть спосіб життя на широку ногу, при цьому всьому житло винаймають. Шо буде за 40? Коли ти вже не молодий, а болячек все більше, а ти всю молодість "просрав", і навіть кута свого не маєш, не кажучи вже про "відкласти на пенсію".

...я з цим теж погоджуюсь і теж подібне на кожнім кроці спостерігаю.....
АЛЕ! - є ще іший бік цієї медалі: останнім часом чую - то той знайомий помер в 40 з гаком, то той в 50ть......а той, чи та, взагалі - в тридцять+ :shock:
....і отако, думаю, працюєш/гаруєш....... а там, може й жити вже не буде коли..... :roll:
....тож, Я - ТВЕРДО ВИРІШИВ! - заселюсь у СВОЮ хату і почну врешті-решт, ХОЧ ТРОХИ жити "на широку ногу"..... але почну поступово - не всі ж гроші "проср@ти" зразу! :mrgreen:
.... ще, як-не-як, а на однушку, по-маленку, треба буде відкладати...

блин, надо учить украинский....гаруєш придется гуглить... :oops:

Баксик, у Вас часом в израиловке родичей по матери не просматривалось ? Очень похоже, но правильно... главное без фанатизма и давайте уж стройку закончим... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:35

дарий
гаруєш - пашиш шо папа Карло! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 23:37

Долярчик понял, пасиба, гугл перевода не дал, гад! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:09

дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... :lol: 200-300 штук баксов - фатит думаю... 8)
Блин, майно забыл... Один хрен передерутся... :oops: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:16

  дарий написав:дарий Тема очень даже философская... Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить.. И шоб родычи за остаток на могиле не зарезали друг-дружку... :lol: 200-300 штук баксов - фатит думаю... 8)
Блин, майно забыл... Один хрен передерутся... :oops: :mrgreen:


Очень даже правильная постановка вопроса.

Иногда с интересом смотрю за итогами жизнедеятельности знакомых:
"Все было, все было
Все было да прошло!"

Началось все с бриллиантовых ожерелий кроме шеи еще и на ноги, кончилась сидением в квартире перед телевизором с пенсией в 1400 гривен.
Первый период длился не более 5-ти лет.

Пан Долярчик!
Программа передач на завтра:
- дождаться окончания строительства (весна 2019).
- сделать ремонт и заселиться (октябрь 2019).
- зачать еще ребенка - мальчика. (Обязательно мальчика, если первый ребенок - девочка. Иначе вся жизнь уйдет на то, чтобы угодить зятю. Первому и второму. У меня тут одноклассник-одногруппник живет в Киеве в тещиной трешке. Там же в трешке живет жена, первая дочь с зятем и вторая дочь с зятем. Голожопые. Ждет, пока папа прийдет с работы и принесет курицу "Наша ряба". Папа не спешит идти домой - обычно спит в кухне на полу, так чего спешить. Зайдет в пивной бар, возьмет бокал пива (один), два финансы не позволяют, долго смотрит футбол по ТВ на стене. А вот и внучки звонят, ждут дедушку в трешку. КИ-ЕВ-ЛЯ-НЕ....
- пока жена не родила мальчика (вы же помните, японцы сделали исследование, что должен делать мужчина, чтобы от него родился именно мальчик) - попутешествовать - начать с веселой доброй приятной Польши - отели в горах дешевле грибов. Сайт для выбора с полным пансионом за бесплатно http://www.travelist.pl
Второй этап - Египет и Турция. Только вот племянница с семьей вернулись - 500 долларов на человека неделька в сказочное Красное море. Это крутые отели - они любят только "четверки"-"пятерки", я приучил. Турция еще дешевле. Только не надо ехать в дорогие шикарные турецкие пятерки - зря выброшенные деньги. Скромно: самому купить авиабилеты, самому забронировать отель (вчера смотрел на апрель-май приятелем отель, сам потрогал руками). Наслаждаться чудесным морем и видом на горы. Ну, еще приятным питанием и обслуживанием в ресторане (вчера посидели вечером в ресторане у моря - на троих взрослых и двоих детей я потратил 50 лир или примерно 340 гривен).
- забрать из Роддома сынишку, первые три месяца не спать, на четвертый смахнуть пот со лба и задать себе вопрос: "Скоко нужно заработать, чтобы еще успеть на ЭТО и пожить..."
- к этому времени первый ребенок уже поступил в польский (чешский, австрийский, американский университеты. Кстати, дочка приятелей поступила в один из шести бесплатных американских университетов платят только за еду и общагу, в этом году заканчивает).
- Если первый ребенок - дочка - выдать замуж за поляка (чеха, англичанина, ирландца, турка, американца) или за украинского хлопца, то только, если его папа - "Львівський забудовник", а нет так - смотри, как живет мой одногруппник в Киеве.
- к 50 годам пересчитать закопанное под грушей бабло: было в 40 лет 300 000 долларов, в наличии - 200 000 долларов. Посмотреть вдаль, на стоящего на остановке маршрутке пенсионера, который всю жизнь покупал: хрустальный вазы, хрустальные бокалы, ковры на стену и на потолок, бухал и плясал на свадьбах, клеил обои "Раш", мокал лицо в винегрет и оливье, строил из себя умного и знающего, регулярно ходил на выборы голосовать за "правильного" идиота, но теперь только понял, что в 2003 году, как и в 1993 году, надо было покупать баксы, а не ковры на стену и потолок.
Радостно улыбнуться. Купить путевку в Шри-Ланку. Или в Индию - но только в штат Керала, на самый кончик оного окаянного индийского отростка.
Ах, жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!

На фото з Фейсбука - вчора - львіський батяр прилетев прямо зі Львова Turkish Airlines із пересадкою в Стамбулі провідати сина, що виїхав зі Львова у 2016 році пожити до старості в Майямі.
Зображення

P.S. Текст вище - на тему гілки, тому що папа із сином купили 10 соток землі в гарному місці під Львовом (реально - у селі! Пані Lambada - центр Львова - то є центр Львова, але й за межами Львова водяться білі пухнасті грошовиті зайці!!!), син побудував за власним проектом 2-поверховий будинок (я сам його мацав руками), як тільки сам заселився - виникла думка продати - я підтримав ту думку - продав через 6 місяців як новий (доречі, будинок мав, як виявилося інженерні прорахунки, але те вже - проблєма покупця, нехай будує сам, а не буде телепнем), будинок було продано - як зараз модньо - із меблями (мінімум), гроші надійно перераховані та перев"язані мотузками, купленим в "Епіцентр" біля "Кінг Крос Леополіс".
Тепер хлопчина купив собі в Майямі 2-поверховий будинок із чотирма спальнями - менше не можна - там такі бридкі закони - пригощає папу та маму в Макдональдсі та катає на катері.
Папа - пенсіонер, отримує пенсію на картку Приватбанку. Щось там 3000 чи трохе більше...
Мама - ще ні...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:26

За последний пост - респектище! Хорошо накинул, от души! 8) Полностью поддерживаю и одобряю.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Пан Долярчик!
Программа передач на завтра:
- дождаться окончания строительства (весна 2019).
- сделать ремонт и заселиться (октябрь 2019).
- зачать еще ребенка - мальчика. (Обязательно мальчика, если первый ребенок - девочка.

1)....якщо піде все "гладко", то планую на місяць ранішше заселитись! :D
2).....вже все "зроблено" :mrgreen: - вже в першому класі вчиться! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:2).....вже все "зроблено" - вже в першому класі вчиться!

та вот это дело дурное-нехитрое, обычно его в первую очередь успевают сделать, а потом ноют что жизнь не удалась ))) Надо ж было сперва нарубить бабла, а потом уже размножаться.
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:43

Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!

Но есть вопросы:
1) Продал дом во Львовской области ---> купил дом в Маями? Разница в цене смущает однако!
2) Это эмиграция, не всем подходит, не все готовы...

Еще раз повторю: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:27

to Akurt
Ваш Дніпро у ці години::-) фото дуже гарні:-)

Пешком по сугробам: в Днепре возник снежный коллапс
https://www.obozrevatel.com/city/news/p ... dnepre.htm

ну і глас мера:-)
мэр Днепра Борис Филатов также отреагировал на обстановку в городе и опубликовал следующий пост.

"Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад еще хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям. Нет, я никому не буду вытирать сопли. И, да, если энергию десяти интернетдр*черов приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц", - написал он.
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