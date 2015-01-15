Додано: Пон 19 бер, 2018 15:30

Aldebaranchik написав: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!



Но есть вопросы:

1) Продал дом во Львовской области ---> купил дом в Маями? Разница в цене смущает однако!

2) Это эмиграция, не всем подходит, не все готовы...



Еще раз повторю: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю! Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!Но есть вопросы:1) Продал дом во Львовской области ---> купил дом в Маями? Разница в цене смущает однако!2) Это эмиграция, не всем подходит, не все готовы...Еще раз повторю: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!

Долярчик написав: дарий

гаруєш - пашиш шо папа Карло!

Дякую!Убігав вже зранку, ніколи будо дописати уточнення.Блін, не те фото вставив - це мій приятель Володя - через тиждень буде в мене, намагається виїхати із двору. Недалече від Дніпра...Ось у нас як...Дляа: все хвилюється, де люде хабарі беруть.А нідЕ...... Головкою - іноді...Так ось:- легінь той оженився на дівчиніМи недавно про це говорили: з цього треба починати: жінка із власною (без тещі) квартирою. Тіки так.- двушка.- там трохи - як мудро писаввсе, як у всіх: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..."- двушку продав приймак за 65 000$. Рік -- пожили у батьків легіня: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..." Ось Вам стартовий капітал.- будинок за власним проектом, батько працював як прораб. Хоч він і не будівельник.І у сина руки не із дупи виросли. Наймали рукожопих та слідкували ретельно. Ділянка - чи 10, чи 14 соток - вся була засіяна -після закінчення будівництва - газоном, гладенька як футбольне поле. Була ідея побудувати басейн, але її перебила- поки дають.Радились. Покупця привела така собі проста дівчина-ріелтор. Продали доволі швидко, бо все нове. За ХХХ ХХХ папірців.- на продажі будинка підняв - як ірахує - в 2 (два) рази.- оті 2 рази і поїхали з України. Частину допомогав я вивести через банк у Польші - 20 злотих - і аж побігли.- Цитата: "Разница в цене смущает однако!" - а хай не "смущаєт", 1=1. З тією різницею, що там 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями взяли в кредит на 30 (тридцять) років - нашо кеш віддавати? Ми ж домовилися: тре думати головою. Головкою - звісно - по ночах.