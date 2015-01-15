RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:25

  big539 написав:та вот это дело дурное-нехитрое, обычно его в первую очередь успевают сделать, а потом ноют что жизнь не удалась ))) Надо ж было сперва нарубить бабла, а потом уже размножаться.

Тут важно знать меру.
Имею определенное количество знакомых, которые в процессе построения карьеры и постройки надежного фундамента для обеспеченного будущего слегка увлеклись, и в свои 40+ бегают по докторам, платят за всякие ЭКО... а бестолку...
Молчу уже о дамах такого-же возраста в поисках прЫнца...
es77
 
Повідомлень: 774
З нами з: 06.12.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:30

  Aldebaranchik написав:Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!

Но есть вопросы:
1) Продал дом во Львовской области ---> купил дом в Маями? Разница в цене смущает однако!
2) Это эмиграция, не всем подходит, не все готовы...

Еще раз повторю: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!


Дякую!
Убігав вже зранку, ніколи будо дописати уточнення.
У нас сьогодні +25, сонячно.
Зображення
Блін, не те фото вставив - це мій приятель Володя - через тиждень буде в мене, намагається виїхати із двору. Недалече від Дніпра...
Ось у нас як...
Зображення

Для Долярчика: все хвилюється, де люде хабарі беруть.
А нідЕ... Головом працюють... Головкою - іноді...

Так ось:
- легінь той оженився на дівчині уже з квартирою. Ми недавно про це говорили: з цього треба починати: жінка із власною (без тещі) квартирою. Тіки так.
- двушка.
- там трохи - як мудро писав jump все, як у всіх: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..."
- двушку продав приймак за 65 000$. Рік - поки йшло будівництво нового будинка - пожили у батьків легіня: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..." Ось Вам стартовий капітал.
- будинок за власним проектом, батько працював як прораб. Хоч він і не будівельник.
  Долярчик написав:дарий
гаруєш - пашиш шо папа Карло! :mrgreen:

І у сина руки не із дупи виросли. Наймали рукожопих та слідкували ретельно. Ділянка - чи 10, чи 14 соток - вся була засіяна -після закінчення будівництва - газоном, гладенька як футбольне поле. Була ідея побудувати басейн, але її перебила ідея продати - поки дають. Я підтримав. Радились. Покупця привела така собі проста дівчина-ріелтор. Продали доволі швидко, бо все нове. За ХХХ ХХХ папірців.
- на продажі будинка підняв - як і Долярчик рахує - в 2 (два) рази.
- оті 2 рази і поїхали з України. Частину допомогав я вивести через банк у Польші - 20 злотих - і аж побігли.
- Цитата: "Разница в цене смущает однако!" - а хай не "смущаєт", 1=1. З тією різницею, що там 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями взяли в кредит на 30 (тридцять) років - нашо кеш віддавати? Ми ж домовилися: тре думати головою. Головкою - звісно - по ночах.
Так все і робиться...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 бер, 2018 16:40, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 12.02.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:53

  akurt написав:- продав через 6 місяців як новий (доречі, будинок мав, як виявилося інженерні прорахунки, але те вже - проблєма покупця, нехай будує сам, а не буде телепнем)

Спасибо, я, конечно, в ценах на недвигу в Маями не ориентируюсь, может и 1=1, мало ли.

А что за прорахунки такие инженерные были? Расскажите поподробнее, грабли они такие, мало ли где на эти же грабли наступишь...
Aldebaranchik
 
Повідомлень: 30
З нами з: 06.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:56

Я про прорахунки точно не скажу: там очами нічого не видно було, але, як заселилася родина та пожила із пару місяців, почало то одне вилазити, то інше.
Пам"ятаю тільки, що казали, що каналізацією сильно воняло: щось десь не так зробили...
Я знаю, що у приватних будинках там треба якось труби правильно каналізаційні ставити...
Щоби вони із будинка якось там виглядали вверх чи що...
То знають кваліфіковані сантехніки.
Я з Дніпра супер-фахівців Сашу та Віталю привозив на об"єкти за 700 км.
Іншим не довіряв...
У Львові не привозив і погорів: на новенькій квартирі через тиждень почало воняти у санвузлі.
Працював Міша.
- Зробиш?
- Зроблю!
- А вмієш?
- Вмію!
- А скільки возьмеш?
- Стільки-то.
- Щось дуже-дуже дорого!
- Така ціна за кваліфіковану роботу...
- Точно зробиш добре?
- Точно!
- Роби!

Потім Я САМ переробляв: випуск з умивальника (неправильно зробив сіфон, він не працював, водяного затвору не було, воняло), переробляв ножки чеської акрілової вани (Міша той не вірно поставив ножки - не в ті отвори - невірно ставав фірмовий фартух вани), фільтр грубої очистки води (його Міша сам купляв для мене) потік та так непомітно, шо помітив тільки сусіда знизу. Причину шукали 3 (три) місяці. Три місяці сусіда ходив та плакав...
Сам я розбирав та шукав причину того, що кнопка прихованого в стіні бачка унітаза Villeroy & Boch невірно працювала (Міша не всі деталі, що додавалися, застосував).
Міша за монтаж кабіни взяв 800 гривень, зара стільки буде брати за монтаж умивальника у Долярчика.))) Ціни ж ростуть...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 12.02.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...зранку(перед роботою) пішов робити фото "авалонців" з іншого боку..... - з того боку, що хотів - не зробив, бо там якось загороджено впритул до особняків...
...а зробив фото, там де утеплюють фасад..... і зразу виникло запитання.... - на одному сайті писало, що там утеплювати будуть мінватою, на іншому - що пінопластом.... - в договорі пише, що комбіновано: мінвата+пінопласт!
....і от на фото ми дійсно бачимо комбінацію: і то, і то? — чому?(розумію, що пінопластом - дешевше, то чого вони тоді комбінують?)
Зображення
... це - раз, що трохи здивувало...
... і друге: Я не раз тут писав, що Моне-3 і Лайт почали будувати +/- одночасно..... - фото Лайту, Я прикріпив тут вчора(і сьогодні) і Ви всі бачите...... а тепер дивимось сьогоднішнє фото Моне-3("СТАРОГО" - надійного забудовника!)
.... це от від літа вони так "РВОНУЛИ!" :mrgreen:
Зображення
ліворуч - Моне, посередині - Моне-2(де я чуть не взяв!), а ото праворуч - Моне-3, - щось їм не пішло! :shock: :(
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3657
З нами з: 19.10.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якщо фасад не вентильований, тобто під штукатурку, то краще пінопласт.
Бо, як штукатурка десь потріскає або замокне, то вата теж намокне, а от чи висохне, питання. А пінопласт води не боїться. Я це питання ретельно вивчав і собі вирішив пінопластом все утеплити.
Але я наполіг і проконтролював щоб пінопласт клеїли на клей під "гребінку", повністю промазуючи як плитку, а не "млинцями". Бо як млинцями, то буде зазор між утеплювачем і стіною і вже може утворюватись конденсат при сильних морозах. Особливо якщо всього 5см пінопласту і особливо якщо на пінобетон.
fis
 
Повідомлень: 145
З нами з: 06.12.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galadriel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 387813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.