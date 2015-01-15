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big539 написав:та вот это дело дурное-нехитрое, обычно его в первую очередь успевают сделать, а потом ноют что жизнь не удалась ))) Надо ж было сперва нарубить бабла, а потом уже размножаться.
Тут важно знать меру. Имею определенное количество знакомых, которые в процессе построения карьеры и постройки надежного фундамента для обеспеченного будущего слегка увлеклись, и в свои 40+ бегают по докторам, платят за всякие ЭКО... а бестолку... Молчу уже о дамах такого-же возраста в поисках прЫнца...
Но есть вопросы: 1) Продал дом во Львовской области ---> купил дом в Маями? Разница в цене смущает однако! 2) Это эмиграция, не всем подходит, не все готовы...
Еще раз повторю: Akurt - П-Л-Ю-С-У-Ю!
Дякую! Убігав вже зранку, ніколи будо дописати уточнення. У нас сьогодні +25, сонячно. Блін, не те фото вставив - це мій приятель Володя - через тиждень буде в мене, намагається виїхати із двору. Недалече від Дніпра... Ось у нас як...
Для Долярчика: все хвилюється, де люде хабарі беруть. А нідЕ... Головом працюють... Головкою - іноді...
Так ось: - легінь той оженився на дівчині уже з квартирою. Ми недавно про це говорили: з цього треба починати: жінка із власною (без тещі) квартирою. Тіки так. - двушка. - там трохи - як мудро писав jump все, як у всіх: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..." - двушку продав приймак за 65 000$. Рік - поки йшло будівництво нового будинка - пожили у батьків легіня: "ввечері вони сі встрічають, потихенько жебонять, мило кувікають, трохи ся посекелять..." Ось Вам стартовий капітал. - будинок за власним проектом, батько працював як прораб. Хоч він і не будівельник.
Долярчик написав:дарий гаруєш - пашиш шо папа Карло!
І у сина руки не із дупи виросли. Наймали рукожопих та слідкували ретельно. Ділянка - чи 10, чи 14 соток - вся була засіяна -після закінчення будівництва - газоном, гладенька як футбольне поле. Була ідея побудувати басейн, але її перебила ідея продати - поки дають. Я підтримав. Радились. Покупця привела така собі проста дівчина-ріелтор. Продали доволі швидко, бо все нове. За ХХХ ХХХ папірців. - на продажі будинка підняв - як і Долярчик рахує - в 2 (два) рази. - оті 2 рази і поїхали з України. Частину допомогав я вивести через банк у Польші - 20 злотих - і аж побігли. - Цитата: "Разница в цене смущает однако!" - а хай не "смущаєт", 1=1. З тією різницею, що там 2-поверховий будинок із 4-ма спальнями взяли в кредит на 30 (тридцять) років - нашо кеш віддавати? Ми ж домовилися: тре думати головою. Головкою - звісно - по ночах. Так все і робиться...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 бер, 2018 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Я про прорахунки точно не скажу: там очами нічого не видно було, але, як заселилася родина та пожила із пару місяців, почало то одне вилазити, то інше. Пам"ятаю тільки, що казали, що каналізацією сильно воняло:щось десь не так зробили... Я знаю, що у приватних будинках там треба якось труби правильно каналізаційні ставити... Щоби вони із будинка якось там виглядали вверх чи що... То знають кваліфіковані сантехніки. Я з Дніпра супер-фахівців Сашу та Віталю привозив на об"єкти за 700 км. Іншим не довіряв... У Львові не привозив і погорів: на новенькій квартирі через тиждень почало воняти у санвузлі. Працював Міша. - Зробиш? - Зроблю! - А вмієш? - Вмію! - А скільки возьмеш? - Стільки-то. - Щось дуже-дуже дорого! - Така ціна за кваліфіковану роботу... - Точно зробиш добре? - Точно! - Роби!
Потім Я САМ переробляв: випуск з умивальника (неправильно зробив сіфон, він не працював, водяного затвору не було, воняло), переробляв ножки чеської акрілової вани (Міша той не вірно поставив ножки - не в ті отвори - невірно ставав фірмовий фартух вани), фільтр грубої очистки води (його Міша сам купляв для мене) потік та так непомітно, шо помітив тільки сусіда знизу. Причину шукали 3 (три) місяці. Три місяці сусіда ходив та плакав... Сам я розбирав та шукав причину того, що кнопка прихованого в стіні бачка унітаза Villeroy & Boch невірно працювала (Міша не всі деталі, що додавалися, застосував). Міша за монтаж кабіни взяв 800 гривень, зара стільки буде брати за монтаж умивальника у Долярчика.))) Ціни ж ростуть...
...зранку(перед роботою) пішов робити фото "авалонців" з іншого боку..... - з того боку, що хотів - не зробив, бо там якось загороджено впритул до особняків... ...а зробив фото, там де утеплюють фасад..... і зразу виникло запитання.... - на одному сайті писало, що там утеплювати будуть мінватою, на іншому - що пінопластом.... - в договорі пише, що комбіновано: мінвата+пінопласт! ....і от на фото ми дійсно бачимо комбінацію: і то, і то? — чому?(розумію, що пінопластом - дешевше, то чого вони тоді комбінують?) ... це - раз, що трохи здивувало... ... і друге: Я не раз тут писав, що Моне-3 і Лайт почали будувати +/- одночасно..... - фото Лайту, Я прикріпив тут вчора(і сьогодні) і Ви всі бачите...... а тепер дивимось сьогоднішнє фото Моне-3("СТАРОГО" - надійного забудовника!) .... це от від літа вони так "РВОНУЛИ!" ліворуч - Моне, посередині - Моне-2(де я чуть не взяв!), а ото праворуч - Моне-3, - щось їм не пішло!
Якщо фасад не вентильований, тобто під штукатурку, то краще пінопласт. Бо, як штукатурка десь потріскає або замокне, то вата теж намокне, а от чи висохне, питання. А пінопласт води не боїться. Я це питання ретельно вивчав і собі вирішив пінопластом все утеплити. Але я наполіг і проконтролював щоб пінопласт клеїли на клей під "гребінку", повністю промазуючи як плитку, а не "млинцями". Бо як млинцями, то буде зазор між утеплювачем і стіною і вже може утворюватись конденсат при сильних морозах. Особливо якщо всього 5см пінопласту і особливо якщо на пінобетон.
Долярчик написав:. ....і от на фото ми дійсно бачимо комбінацію: і то, і то? — чому?(розумію, що пінопластом - дешевше, то чого вони тоді комбінують?)
Це робиться у відповідності до чинних будівельних норм. Якщо пожежа у окремій квартирі - вата не дасть загорітися всьому фасадові. Аналогічно якщо якийсь дурень стромить цигарку в утпеплювач -вигорить не все а тільки частина. Як на мене -робили-б все з вати та неморочили-б голову. Там більше дурної роботи чим економії.
Вівторок, 20 березня. День весняного рівнодення. Весна. Поки шановне панство від Дніпра і до самого Львова чистить сніг, зробимо черговий моніторінг будівництва будинка в Анталії. Вчора тут було сонячно, +25. Робітники зранку продовжують робити опалубку для "нульового поверха". З тильного боку ділянки під забудову приготували котлован під плавальний басейн. Як же можна жити без басейна, вірно? Мабуть сьогодні будуть працювати бетоновози та заливати стіни нульового поверха. Нагадаю: спорудження "з нуля" почалося 9 березня.
Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости В 2017 году лидерами по числу проданных иностранцам объектов стали Стамбул и средиземноморская провинция Анталья. По данным мониторинговой компании Ajans Press, в прошедшем году зарубежные покупатели заключили 8 182 сделки на приобретение недвижимости в Стамбуле. Следом идет провинция Анталья, где этот показатель достиг 4 707. Другими популярными турецкими городами у нерезидентов стали Ялова, Трабзон, Айдын, Анкара, Сакарья, Мугла и Мерсин, пишет Hurriyet Daily News. Всего за 2017 год иностранцы купили в Турции 22 234 объекта недвижимости. Это на 22% больше, чем годом ранее. А общий объем продаж “бетонного золота” иностранцам составил $4,6 млрд. Напомним, что за 2016 год число транзакций с покупателями из-за рубежа равнялось 18 189 - на 20% меньше по сравнению с 2015-м. Причиной стали опасения иностранцев в связи с терактами и политической нестабильностью.
Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942), Великобритании (794), Германии (772), Ирана (792) и Египта (587). Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.