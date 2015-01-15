Додано: Вів 20 бер, 2018 13:30

Aldebaranchik написав: akurt написав: зробимо черговий моніторінг будівництва будинка в Анталії.

зробимо черговий моніторінг будівництва будинка в Анталії.

А Это вы рекламируете как жилье для себя или для сдачи в аренду? Какова доходность такой инвестиции, если в аренду? Ну, понятно, с условием использования хатки и для себя на тот лимитированный кусок времени (90 дней?)

Пишут, что эта же контора, которая строит, может ее и обслуживать (убирать, сдавать, в том числе, посуточно). Есть смысл в этом направлении думать? А Это выКакова доходность такой инвестиции, если в аренду? Ну, понятно, с условием использования хатки и для себя на тот лимитированный кусок времени (90 дней?)Пишут, что эта же контора, которая строит, может ее и обслуживать (убирать, сдавать, в том числе, посуточно). Есть смысл в этом направлении думать?

Я считаю: нет смысла.

выйти на мороз и чистить снег.

Это я не рекламирую, ибо нельзя же рекламировать жилье для себя...Я здесь живу, когда не живу в Украине.В аренду ничего не сдают - здесь только долговременная аренда разрешена - на 12 месяцев, не меньше.За аренду возьмете не больше, чем в Украине,...Кроме того - как Вы знаете, только в Украине никто не платит никаких налогов -И не малые: 20-27-35 процентов.Хотя сдают...Тут предыстория такая:- мы подсчитали, что для того, чтобы жить в наше время в Украине хорошо, надо иметь в месяц чистого дохода 1000 долларов в месяц, тогда: а) построить свечной заводик за 150 000$ и платить налоги с утра до вечера, ночью отбиваясь от проверок и наездов; с утра посещать суды, добиваясь снятия ареста со счетов фирмы. б) достаточно вложить 150 000$ в беспроблемное в наши суровые дни дело - сдачу трех однушек в аренду.- "пассивный доход" чистыми тогда составит не менее 1 000 $ в месяц.- можно эти деньги тратить на покупку крохмалосодержащего сырка "Фанни" по 32 гривны или по 132 гривны сделанной из клея для обоев КМЦ колбасы типа "Дохтурская".- хорошо покушав указанные продукты -- а можно сделать приятнее: за те же деньги, что Днепре, Киеве или Львове продают ж/б параллелепипеды внутри отлитых из бетона стен и колонн, купить готовую классную ласковую квартирку в Анталии с полным ремонтом, частично с мебелью и плавательным бассейном, и кушать клубнику (сегодня купил по 5 лир или по 35 гривен килограмм).Вчера сидели на балконе и кушали мороженное... темнело...- деньги от квартирантов приходят на карту Приватбанка, А-банка или Альфа-банка.Только вернулся с рынка...- помидоры 2,5 лиры - 15 гривен- огурцы 4 лиры - 28 гривен- синие 3 лиры - 21 гривна- клубника 5 лир - 35 гривен- груши - 2,5 лиры - 15 гривен- перец сладкий (взяли 3 вида) - 8 лир - 56 гривен- апельсины - 1,5 лиры - 10 гривен...Делаю апельсиновый фреш..... бетон еще не льют...Приятели должны были выехать из Днепра ко мне в гости - на авто - в пятницу - не выедут - не могут откопать авто от снега. Едут через славную Украину со скоростными трассами, винную Молдову, танцующую Румынию, славящуюся брынзой Болгарию, красивый ночью Стамбул.Что им еще делать: весь бизнес, забравший всю юность и половину здоровья закрыли, свернули, продали, вложились в несколько квартир - сдают поглаживают себя по животику от счастья.Умолял не покупать перед поездкой в Днепре никаких кроссовок по 3 400 гривен - тут купят самые лучшие по 1 400 (а обычно кроссовки тут стоят 280 гривен) - чего бабло зря метать?Грушку будете? Нет?А апельсинчик? Тоже нет? Ну и ладно, пойду соседей угощу - только заехали сегодня, из Нидерландов - крутили крутили замок входной двери - никак не открылась. Дикие, что с них взять: им повезло, что я как раз с рынка пришел, я взял им и сразу открыл... Сейчас вот им мебель завозят. Тут доставка и занос в квартиру со сборкой - бесплатно...