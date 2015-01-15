Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:зробимо черговий моніторінг будівництва будинка в Анталії.
А Это вы рекламируете как жилье для себя или для сдачи в аренду? Какова доходность такой инвестиции, если в аренду? Ну, понятно, с условием использования хатки и для себя на тот лимитированный кусок времени (90 дней?) Пишут, что эта же контора, которая строит, может ее и обслуживать (убирать, сдавать, в том числе, посуточно). Есть смысл в этом направлении думать?
Это я не рекламирую, ибо нельзя же рекламировать жилье для себя... Я здесь живу, когда не живу в Украине. В аренду ничего не сдают - здесь только долговременная аренда разрешена - на 12 месяцев, не меньше. За аренду возьмете не больше, чем в Украине, а то и меньше... Кроме того - как Вы знаете, только в Украине никто не платит никаких налогов - здесь платят. И не малые: 20-27-35 процентов. Я считаю: нет смысла. Хотя сдают... Тут предыстория такая: - мы подсчитали, что для того, чтобы жить в наше время в Украине хорошо, надо иметь в месяц чистого дохода 1000 долларов в месяц, тогда: а) построить свечной заводик за 150 000$ и платить налоги с утра до вечера, ночью отбиваясь от проверок и наездов; с утра посещать суды, добиваясь снятия ареста со счетов фирмы. б) достаточно вложить 150 000$ в беспроблемное в наши суровые дни дело - сдачу трех однушек в аренду. - "пассивный доход" чистыми тогда составит не менее 1 000 $ в месяц. - можно эти деньги тратить на покупку крохмалосодержащего сырка "Фанни" по 32 гривны или по 132 гривны сделанной из клея для обоев КМЦ колбасы типа "Дохтурская". - хорошо покушав указанные продукты - выйти на мороз и чистить снег. - а можно сделать приятнее: за те же деньги, что Днепре, Киеве или Львове продают ж/б параллелепипеды внутри отлитых из бетона стен и колонн, купить готовую классную ласковую квартирку в Анталии с полным ремонтом, частично с мебелью и плавательным бассейном, и кушать клубнику (сегодня купил по 5 лир или по 35 гривен килограмм). Вчера сидели на балконе и кушали мороженное... темнело... - деньги от квартирантов приходят на карту Приватбанка, А-банка или Альфа-банка. Тут каждый выбирает сам.
Только вернулся с рынка... - помидоры 2,5 лиры - 15 гривен - огурцы 4 лиры - 28 гривен - синие 3 лиры - 21 гривна - клубника 5 лир - 35 гривен - груши - 2,5 лиры - 15 гривен - перец сладкий (взяли 3 вида) - 8 лир - 56 гривен - апельсины - 1,5 лиры - 10 гривен... Делаю апельсиновый фреш... С рынка шел мимо нового строительства - грех не промониторить... бетон еще не льют...
P.S. Приятели должны были выехать из Днепра ко мне в гости - на авто - в пятницу - не выедут - не могут откопать авто от снега. Едут через славную Украину со скоростными трассами, винную Молдову, танцующую Румынию, славящуюся брынзой Болгарию, красивый ночью Стамбул. Что им еще делать: весь бизнес, забравший всю юность и половину здоровья закрыли, свернули, продали, вложились в несколько квартир - сдают поглаживают себя по животику от счастья. Умолял не покупать перед поездкой в Днепре никаких кроссовок по 3 400 гривен - тут купят самые лучшие по 1 400 (а обычно кроссовки тут стоят 280 гривен) - чего бабло зря метать? Грушку будете? Нет? А апельсинчик? Тоже нет? Ну и ладно, пойду соседей угощу - только заехали сегодня, из Нидерландов - крутили крутили замок входной двери - никак не открылась. Дикие, что с них взять: им повезло, что я как раз с рынка пришел, я взял им и сразу открыл... Сейчас вот им мебель завозят. Тут доставка и занос в квартиру со сборкой - бесплатно...
V2 написав:Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
Яка грамотна і далекоглядна політика. Це вам не жадібний кролік, що налоХи на пенсію і депозити запровадив... Горіти йому в пеклі пекельному!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
akurt написав:Что им еще делать: весь бизнес, забравший всю юность и половину здоровья закрыли, свернули, продали, вложились в несколько квартир - сдают поглаживают себя по животику от счастья.
Пам'ятайте, люди добрі! З кроліком жадібним, ніколи ніякого бізнесу тут не буде! Буде лише як в цьому прикладі: втрата здоров'я, нервів і найкращих років потенції...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Акурту пора создавать персональный форум, где он мог бы развернуть подфорумы про:
1) котлованы Анталии 2) погода Анталии 3) бассейны Анталии 4) цены в лирах на всё - особенно на базарах 5) сводничество украинок и турков 6) подробности что и когда он употреблял за воротник (субтреды по сортам и крепости, каждый день по новому посту, а то и по два) 7) лог-журнал интимных близостей Акурта с женой: "подпустила" или "не подпустила" 8 ) сколько зелёных банкнот нонче Акурт положил в тумбочку и перепост колебаний индекса СП500 9) рассказы как дела у Акуртового потомства 10) рассуждения о смещении центра Львова в "южные районы" 11) рубрика разное: наблюдения за наполненностью презервативов в подъездах Киева и Днепра, автобиографические отступления про бани, девок, лыжи, прогулки с собаками, геройское преследование грабителей из лифтов.
На форуме Акурта будет разрешено всё за исключением одной строго табуированной темы. Видите ли, при всей громадной широте его интересов и необычайной глубине жизненного опыта, есть у Акурта пунктик и тщательно избегаемый топик. Это разговорчики про аренду во Львове. За такое у Акурта будет налагаться бан, а то и несколько пожизненных банов подряд, чтобы неповадно было.
big539 написав:Я на востоке продаю, на западе покупаю.
Біг, тільки без фанатизму...Лях і мадяр зуб точять із західного кордону. Взагалі то прикордонні території небезпечні. Хто думав, що на сході така біда станеться? Жили - жили... А тут ще реституція можлива. Рано чи пізно таке питання постане. То бери житло на первинці, з чистою історією. Якщо вже в бетон інвестуєш. Той старий фонд - "чужоє імущество"@. Комуняки в когось відібрали і повбивали. Ось заберуть в тебе нерухомість москалі, поселять когось. Ти повертаєшся, а в твоїй хаті живуть. Ти вимагатимеш повернення статус кво? Так і тут. У кожного майна є свій законний власник. Кому б ці території не належали по факту чи де юре. Право власності - святе!
Унаслідок стрімкого росту економіки у Польщі сталося запаморочення від успіхів. Теперішня влада вирішила відновити Польщу зразка 1939 року. Польща в односторонньому порядку розв’язує інформаційну агресію і готує підґрунтя для висунення територіальних претензій Україні.
Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко« на телеканалі ZIK заявив політичний аналітик, народний депутат України VII скликання Юрій Михальчишин.
«Не важливо, що написано в підручнику історії у польського школяра, важливо що буде написано в українського школяра. Проблема в тому, що частина польської версії історії, яка міфологізована, починає впроваджуватись в Україні як елемент польської інформаційної агресії», – зазначив Михальчишин.
Пан Михальчишин звертає увагу на те, як формується образ українця у свідомості поляків. Це не просто негативне зображення, вони формують образ ворога.
«Що відбувається при формуванні образу ворога ви чудово знаєте самі. Це дегуманізація, зображення нас не як людей, а як бандитів, грабіжників, крадіїв. Так українці чомусь сьогодні в польському кінематографі представлені. Це ж не Нікіта Міхалков зняв фільм про Волинь. Це реальні настрої, на жаль, великої частини польських громадян», – сказав політолог.
У відповідь на запитання ведучої про те, що у 2015 році двосторонні взаємини України і Польщі налагоджувалась абсолютно нормально, то що сталося, політичний аналітик відповів, що це можна назвати запамороченням від успіху. Справа не в символах, не в архітектурі і не в підручниках історії, справа в геополітиці. Теперішній владі потрібна велика Польща, так само як нам потрібна велика Україна.
«Мені здається, що один вусатий історичний діяч це назвав – запаморочення від успіхів. Воно сталося у наших західних сусідів. В них стрімкий ріст економіки завдяки європейським субвенціям. Вони вирішили відновити Польщу зразка 1939 року. Це моє тверде переконання. Ми сьогодні виходимо з норм міжнародного права і з наших територіальних меж, які ми хочемо відновити в кордонах 1991 року. А у них зовсім інший вектор», – переконаний Михальчишин.
Також пан Михальчишин додав, що бачить три роки мовчання зі сторони українського МЗС, у той час коли Польща в односторонньому порядку розв’язує інформаційну агресію і готує підґрунтя для висунення територіальних претензій Україні.
«Як ви собі уявляєте ситуацію коли у Львів, Івано-Франківську і Тернополі завтра з’являться громадяни Європейського союзу з кадастровими номерами земельних ділянок і з будинковими книгами на об’єкт нерухомого майна, де сьогодні живуть десятки тисяч українців. Що це спровокує? Ми сьогодні про це говоримо і застерігаємо. Угода про асоціацію з ЄС дає дуже багато механізмів», – прокоментував гість програми.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Trast написав:Дивно!А той Акурт,ну той що під цим аккаунтом на іншій зміні пише,шо всі вже квартири продав. Він вам не розповів? Так тоді що і де ви там здаете? Карти чи що?
Не беріть дурного в голову та важкого у руки!
geoleo написав: Видите ли, при всей громадной широте его интересов и необычайной глубине жизненного опыта, есть у Акурта пунктик и тщательно избегаемый топик. Это разговорчики про аренду во Львове. За такое у Акурта будет налагаться бан, а то и несколько пожизненных банов подряд, чтобы неповадно было.
Зайдіть на обидві київські гілки та читайте із задовленням, як пани чуба собі скубуть, роздивляючись сіру каналізаційну трубу діаметром 50 мм та лаються без кінця. А у нас - завдячуючи пану Долярчику - та йому в противагу - мені - культура, розвиток, надія на щастя, зауваження, мрії, сподівання, плани, роздуми...
Пан Козак-характерник! А чОму вони такі знервовані та НЕ ХОЧУТЬ ВЧИТИСЯ? Я ось це вдень трохи поспав - і нічого, не нервуюся...
akurt написав:Пан Козак-характерник! А чОму вони такі знервовані та НЕ ХОЧУТЬ ВЧИТИСЯ? Я ось це вдень трохи поспав - і нічого, не нервуюся...
"Мужик, сигарету?" - "Не курю" - "Водки?" - "Не пью" - "Может, травки?" - "Не дую" - "Слы, мужик, а как ты расслабляешься?" - "А я и не напрягаюсь".
П.С. Мало часу кайфують і забагато працюють... Мабуть.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!