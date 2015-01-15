Додано: Вів 20 бер, 2018 15:46

Козак-характерник написав: big539 написав: Я на востоке продаю, на западе покупаю. Я на востоке продаю, на западе покупаю.

Біг, тільки без фанатизму...Лях і мадяр зуб точять із західного кордону. Взагалі то прикордонні території небезпечні. Хто думав, що на сході така біда станеться? Жили - жили... А тут ще реституція можлива. Рано чи пізно таке питання постане. То бери житло на первинці, з чистою історією. Якщо вже в бетон інвестуєш. Той старий фонд - "чужоє імущество"@. Комуняки в когось відібрали і повбивали. Ось заберуть в тебе нерухомість москалі, поселять когось. Ти повертаєшся, а в твоїй хаті живуть. Ти вимагатимеш повернення статус кво? Так і тут. У кожного майна є свій законний власник. Кому б ці території не належали по факту чи де юре. Право власності - святе! Біг, тільки без фанатизму...Лях і мадяр зуб точять із західного кордону. Взагалі то прикордонні території небезпечні. Хто думав, що на сході така біда станеться? Жили - жили...А тут ще реституція можлива. Рано чи пізно таке питання постане. То бери житло на первинці, з чистою історією. Якщо вже в бетон інвестуєш. Той старий фонд - "чужоє імущество"@. Комуняки в когось відібрали і повбивали. Ось заберуть в тебе нерухомість москалі, поселять когось. Ти повертаєшся, а в твоїй хаті живуть. Ти вимагатимеш повернення статус кво? Так і тут. У кожного майна є свій законний власник. Кому б ці території не належали по факту чи де юре. Право власності - святе!

«Як ви собі уявляєте ситуацію коли у Львів, Івано-Франківську і Тернополі завтра з’являться громадяни Європейського союзу з кадастровими номерами земельних ділянок і з будинковими книгами на об’єкт нерухомого майна, де сьогодні живуть десятки тисяч українців. Що це спровокує? Ми сьогодні про це говоримо і застерігаємо. Угода про асоціацію з ЄС дає дуже багато механізмів»

Унаслідок стрімкого росту економіки у Польщі сталося запаморочення від успіхів. Теперішня влада вирішила відновити Польщу зразка 1939 року. Польща в односторонньому порядку розв’язує інформаційну агресію і готує підґрунтя для висунення територіальних претензій Україні.Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко« на телеканалі ZIK заявив політичний аналітик, народний депутат України VII скликання Юрій Михальчишин.«Не важливо, що написано в підручнику історії у польського школяра, важливо що буде написано в українського школяра. Проблема в тому, що частина польської версії історії, яка міфологізована, починає впроваджуватись в Україні як елемент польської інформаційної агресії», – зазначив Михальчишин.Пан Михальчишин звертає увагу на те, як формується образ українця у свідомості поляків. Це не просто негативне зображення, вони формують образ ворога.«Що відбувається при формуванні образу ворога ви чудово знаєте самі. Це дегуманізація, зображення нас не як людей, а як бандитів, грабіжників, крадіїв. Так українці чомусь сьогодні в польському кінематографі представлені. Це ж не Нікіта Міхалков зняв фільм про Волинь. Це реальні настрої, на жаль, великої частини польських громадян», – сказав політолог.У відповідь на запитання ведучої про те, що у 2015 році двосторонні взаємини України і Польщі налагоджувалась абсолютно нормально, то що сталося, політичний аналітик відповів, що це можна назвати запамороченням від успіху. Справа не в символах, не в архітектурі і не в підручниках історії, справа в геополітиці. Теперішній владі потрібна велика Польща, так само як нам потрібна велика Україна.«Мені здається, що один вусатий історичний діяч це назвав – запаморочення від успіхів. Воно сталося у наших західних сусідів. В них стрімкий ріст економіки завдяки європейським субвенціям. Вони вирішили відновити Польщу зразка 1939 року. Це моє тверде переконання. Ми сьогодні виходимо з норм міжнародного права і з наших територіальних меж, які ми хочемо відновити в кордонах 1991 року. А у них зовсім інший вектор», – переконаний Михальчишин.Також пан Михальчишин додав, що бачить три роки мовчання зі сторони українського МЗС, у той час коли Польща в односторонньому порядку розв’язує інформаційну агресію і готує підґрунтя для висунення територіальних претензій Україні., – прокоментував гість програми.