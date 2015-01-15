Гі-гі... НЕ "МАБУТЬ", а в точку!
Пан geolеgo - звичайний таксіст-невдаха - дав суперовий аналіз моїх думок.
Але тільки аналіз - думати не хоче/не здатний...
Щедевр творчості - ось тут - про заробітки таксистів...
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017
Ми теж читаємо із задоволенням...
Пише, наче Михайло Коцюбинський:
"..Я катаю на Убере (обычно по дороге на работу и назад) и показываю что стоит за этим. Скрины из вайбер-чата от коллег, которые катают профессионально."
Зверніть увагу - про наслідки швидкої появи геморою після сидіння за кермом таксі по 15 годин на добу пише на якій гілці ? - ніколи не вгадаєте: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Ось Вам і геморой...
З двома "р"...
Грушку я вже з"їв, фреш апельсиновий випив, подрімав, посміявся від душі (коли прокинувся та почитав таксистів), каву випив - піду трохе погуляю із собачкою...
Так, що там у нас сьогоді?
О! Непогано!