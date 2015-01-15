RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:15

  Козак-характерник написав:
П.С. Мало часу кайфують і забагато працюють... :P Мабуть.


Гі-гі... НЕ "МАБУТЬ", а в точку!
Пан geolеgo - звичайний таксіст-невдаха - дав суперовий аналіз моїх думок.
Але тільки аналіз - думати не хоче/не здатний...
Щедевр творчості - ось тут - про заробітки таксистів...
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2017

Ми теж читаємо із задоволенням...
Пише, наче Михайло Коцюбинський:
"..Я катаю на Убере (обычно по дороге на работу и назад) и показываю что стоит за этим. Скрины из вайбер-чата от коллег, которые катают профессионально."

  geoleo написав:Акурту пора создавать персональный форум, где он мог бы развернуть подфорумы про:


Зверніть увагу - про наслідки швидкої появи геморою після сидіння за кермом таксі по 15 годин на добу пише на якій гілці ? - ніколи не вгадаєте: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Ось Вам і геморой...
З двома "р"...

Грушку я вже з"їв, фреш апельсиновий випив, подрімав, посміявся від душі (коли прокинувся та почитав таксистів), каву випив - піду трохе погуляю із собачкою...
Так, що там у нас сьогоді?
О! Непогано!
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 12.02.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:32

  big539 написав:
  Козак-характерник написав:Пан Михальчишин звертає увагу на те, як формується образ українця у свідомості поляків.

хочу сообщить неожиданную новость )) Чудесным образом выяснилось что мои предки родом с Буковины! 8) И я сам оказывается тоже... того... румын! :shock: 8)
Такшта всё пучком! :lol:

Прийміть мої вітання із знаходженням свого коріння! Кайфуєм! :D

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24980
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:33

Добре там, де нас немає ;)

  Козак-характерник написав:
  V2 написав:Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.

Яка грамотна і далекоглядна політика. :P Це вам не жадібний кролік, що налоХи на пенсію і депозити запровадив... :evil:


Ставка индивидуального подоходного налога, применимая к периоду за 2017 год, составляет:
Размер дохода (в турецких лирах)
(Доходы, не связанные с трудовой деятельностью по найму)

Ставка (%)
До 13 000
15

13 001 – 30 000
20

30 001 – 70 000
27

70 001 и выше
35
V2
4
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:38

V2 Тут принципово, що думають як заохотити інвестувати в країну, а не розганяти гроші за бугор... :P Питання навіть не в розмірі податку, а захищеності і з кого та з чого його брати. Тут баланс інтересів потрібний. І чесний діалог. А у нас не податки, а налоХи і мзда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24980
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:08

  V2 написав:Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости
В 2017 году лидерами по числу проданных иностранцам объектов стали Стамбул и средиземноморская провинция Анталья.


[b]Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали[/b] представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942), Великобритании (794), Германии (772), Ирана (792) и Египта (587).
.


не бажав би мати таких сусідів :shock:
jump
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 18.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:30

Козак-характерник
А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
manko74
 
Повідомлень: 432
З нами з: 29.09.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:01

  manko74 написав:Козак-характерник
А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)

Имхо ,для того что бы не перевели в Деньги и не закопали под грушей , а всё идёт к тому, с такими ставками , налогами , ..... :(
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 149150151152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, Эгоист і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 387927
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (59)
20.03.2018 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.