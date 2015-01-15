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Ми теж читаємо із задоволенням... Пише, наче Михайло Коцюбинський: "..Я катаю на Убере (обычно по дороге на работу и назад) и показываю что стоит за этим. Скрины из вайбер-чата от коллег, которые катают профессионально."
geoleo написав:Акурту пора создавать персональный форум, где он мог бы развернуть подфорумы про:
Зверніть увагу - про наслідки швидкої появи геморою після сидіння за кермом таксі по 15 годин на добу пише на якій гілці ? - ніколи не вгадаєте: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" Ось Вам і геморой... З двома "р"...
Грушку я вже з"їв, фреш апельсиновий випив, подрімав, посміявся від душі (коли прокинувся та почитав таксистів), каву випив - піду трохе погуляю із собачкою... Так, що там у нас сьогоді? О! Непогано!
Козак-характерник написав:Пан Михальчишин звертає увагу на те, як формується образ українця у свідомості поляків.
хочу сообщить неожиданную новость )) Чудесным образом выяснилось что мои предки родом с Буковины! И я сам оказывается тоже... того... румын! Такшта всё пучком!
Прийміть мої вітання із знаходженням свого коріння! Кайфуєм!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
V2 написав:Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
Яка грамотна і далекоглядна політика. Це вам не жадібний кролік, що налоХи на пенсію і депозити запровадив...
Ставка индивидуального подоходного налога, применимая к периоду за 2017 год, составляет: Размер дохода (в турецких лирах) (Доходы, не связанные с трудовой деятельностью по найму)
V2 Тут принципово, що думають як заохотити інвестувати в країну, а не розганяти гроші за бугор... Питання навіть не в розмірі податку, а захищеності і з кого та з чого його брати. Тут баланс інтересів потрібний. І чесний діалог. А у нас не податки, а налоХи і мзда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
V2 написав:Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости В 2017 году лидерами по числу проданных иностранцам объектов стали Стамбул и средиземноморская провинция Анталья.
[b]Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали[/b] представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942), Великобритании (794), Германии (772), Ирана (792) и Египта (587). .
Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
manko74 написав:Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
Имхо ,для того что бы не перевели в Деньги и не закопали под грушей , а всё идёт к тому, с такими ставками , налогами , .....