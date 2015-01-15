Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ми теж читаємо із задоволенням... Пише, наче Михайло Коцюбинський: "..Я катаю на Убере (обычно по дороге на работу и назад) и показываю что стоит за этим. Скрины из вайбер-чата от коллег, которые катают профессионально."
geoleo написав:Акурту пора создавать персональный форум, где он мог бы развернуть подфорумы про:
Зверніть увагу - про наслідки швидкої появи геморою після сидіння за кермом таксі по 15 годин на добу пише на якій гілці ? - ніколи не вгадаєте: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" Ось Вам і геморой... З двома "р"...
Грушку я вже з"їв, фреш апельсиновий випив, подрімав, посміявся від душі (коли прокинувся та почитав таксистів), каву випив - піду трохе погуляю із собачкою... Так, що там у нас сьогоді? О! Непогано!
Козак-характерник написав:Пан Михальчишин звертає увагу на те, як формується образ українця у свідомості поляків.
хочу сообщить неожиданную новость )) Чудесным образом выяснилось что мои предки родом с Буковины! И я сам оказывается тоже... того... румын! Такшта всё пучком!
Прийміть мої вітання із знаходженням свого коріння! Кайфуєм!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
V2 написав:Аналитики связывают рост продаж иностранцам с принятыми в 2017 году изменениями в закон о гражданстве с целью привлечения зарубежного капитала и инвестиций. Теперь те нерезиденты, которые покупают недвижимость стоимостью от $1 млн или инвестируют $2 млн в экономику Турции, или же вносят депозит в турецкий банк на сумму от $3 млн, имеют право на получение турецкого паспорта.
Яка грамотна і далекоглядна політика. Це вам не жадібний кролік, що налоХи на пенсію і депозити запровадив...
Ставка индивидуального подоходного налога, применимая к периоду за 2017 год, составляет: Размер дохода (в турецких лирах) (Доходы, не связанные с трудовой деятельностью по найму)
V2 Тут принципово, що думають як заохотити інвестувати в країну, а не розганяти гроші за бугор... Питання навіть не в розмірі податку, а захищеності і з кого та з чого його брати. Тут баланс інтересів потрібний. І чесний діалог. А у нас не податки, а налоХи і мзда.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
V2 написав:Названы самые популярные города Турции у иностранных покупателей недвижимости В 2017 году лидерами по числу проданных иностранцам объектов стали Стамбул и средиземноморская провинция Анталья.
[b]Самыми многочисленными зарубежными покупателями стали[/b] представители Ирака, которые приобрели в Турции 3 805 объектов. За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии (3 345), Кувейта (1 691), России (1 331), Афганистана (1 078), Азербайджана (942), Великобритании (794), Германии (772), Ирана (792) и Египта (587). .
Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
manko74 написав:Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
Имхо ,для того что бы не перевели в Деньги и не закопали под грушей , а всё идёт к тому, с такими ставками , налогами , .....
manko74 написав:Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
Не в наших специфічних умовах. Заробляють лише шустрі свинорили... Які щоденно моніторять, виробляють власну тактику і стратегію, слідкують за всіма аХціями, щоб банкстера експлуатувати. Пересічному вкладнику не до цього. Виходить, щоб задавити одного успішного, одночасно давлять 99% неуспішних. Ну не ?...цитата Лаврова...Не з того треба починати. Не з пенсіонерів і вкладників крихти збирати. Це шаромижнічество і ловля блох в стакані. Жадібність кроля. За сіюмінутною вигодою далі свого носа не бачити. Глобально тре виробляти стратегію на залучення коштів, звідусіль. Краще 5 % від мульйона, ніж 20% з гривні... А щоб заохотити йти гроші сюди, то по перевах тре взагалі безналоХовий рай створити, а потім вже стригти. Бо тут стрижуть вже на вході...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
manko74 написав:Козак-характерник А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)
Имхо ,для того что бы не перевели в Деньги и не закопали под грушей , а всё идёт к тому, с такими ставками , налогами , .....
І головне, що при цьому за бугром позичають за більші %, заганяючи країну у борги, а внутрішньому інвестору кисень перекрили. Просто не звикли ставитися до своїх громадян з повагою. Вважають за бидло, мовляв цих баранів ми й так пострижемо, силою... А перед Заходом плазують навколінках... Це геноцид золотогоршочництва. Це антидержавна політика. Влада нарешті повинна зрозуміти, що людський матеріал, то є теж актив і цінність. Бо наших людей і їх гроші швидко переманять турки, поляки, італійці... Можливо навіть з територіями. Своїх громадян тре підкупати в гарному розумінні цього слова, проводячи виважену державницьку політику. А не нахрапом брати і хамством. Бо перекуплять інші і залишаться з носом! Нонче лише на воєнно - патріотічєскую гордость нє возьмьош!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
V2 - молодець, правильну подакову "сітку" дав - хай пани, які скиглять, що їм погано в Україні, читають. А то все думають, що наша держава їх оббирає. А самі не платять нічого і щось вимагать...
Уточнення: серед моїх приятелів в Турції всі (!!!) отримують 3 000 - 5000 лір на місяць. Ця цифра нічого не говорить без порівняня із цінами: - курка та літр пального коштує 5 -6 лір. Курка за кіло, пальне - за літр. Будь-які овочі та фрукти - 1-2-3 ліри кіло. Будь який одяг: від 3 до 30 лір. Курточка на всі сезони 100-120 лір. Бейсболка - 10 лір. Труси - 3 ліри, майка - 4-6 лір. Відро йогурта 1,5 кг - 6-8 лір. Ну, одне тут нещасне з однією дитиною отримує 2000 лір на місяць. З них 600 платить за оренду квартири (не мені, перехрещусь, бо зараз будуть ногами бити). Так ось: 3000-5000 лір на місяць - це 36 000 - 60 000 лір на рік. Автівка коштує 60 000 лір. Доречі, Honda Civic збирають в Туреччині - зайдіть у Львові в салон - спитайте. Хі-хі. А ну порахуйте, в яку категорію по податках попадають із доходом у рік 36 000 - 60 000? Отож: 27!
jump написав:не бажав би мати таких сусідів
Ви дали інтересну тему. Ваші побоювання так перебільшені,що Ви навіть уявити не можете. Спробую написати враження тільки останніх трьох днів. Забігаючи наперед: чесність мешканців місцевих просто зводить із здорового українського глузду. Скоро сам стану чесним. Не хотілося б... Щойно повернувся з моря. Обіцяли дощ... немає... хмариться... тепло... цвіте помаранч... маки...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 бер, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.