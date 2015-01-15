Додано: Вів 20 бер, 2018 19:11

Коли я читаю бруд від Frant (загадив усю київську гілку), sinus, хотів написати big539 (але промовчу - враження, що людина знайшла опір для себе в цьому світі, прийшла до тями) та інших (сьогодні несподівано вклинувся один "приземлений" до асфальту Києва "земляний лев" в обідраному таксі) - виникає та ж думка...



Вас - і мене будуть бити.

Єдиний порятунок тут такий:

- більшість членів моєї родини живе як не в Європі, так в США та в Азії, ну дехто ще залишився в Україні...

- сьогодні за один день в гаманець капнуло стільки валюти, скільки давала здача в оренду 1-к квартира у Львові... так що мені - знаючи, як заробити за день стільки, скільки за місяць - сидіти і пукати там?

Вибачайте...