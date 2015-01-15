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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31

  Козак-характерник написав:
  Vadim V написав:
  manko74 написав:Козак-характерник
А чому не повинні оподатковуватися доходи з депозиту? Це ж заробіток (нехай і пасивний), тобто із заробітку цілком логічно має сплачуватися податок (як і з доходу від здачі в оренду нерухомості)

Имхо ,для того что бы не перевели в Деньги и не закопали под грушей , а всё идёт к тому, с такими ставками , налогами , ..... :(

І головне, що при цьому за бугром позичають за більші %, заганяючи країну у борги, а внутрішньому інвестору кисень перекрили. Просто не звикли ставитися до своїх громадян з повагою. Вважають за бидло, мовляв цих баранів ми й так пострижемо, силою... :evil: А перед Заходом плазують навколінках... :evil: Це геноцид золотогоршочництва. Це антидержавна політика. Влада нарешті повинна зрозуміти, що людський матеріал, то є теж актив і цінність. Бо наших людей і їх гроші швидко переманять турки, поляки, італійці... :lol: Можливо навіть з територіями. Своїх громадян тре підкупати в гарному розумінні цього слова, проводячи виважену державницьку політику. 8) А не нахрапом брати і хамством. Бо перекуплять інші і залишаться з носом! Нонче лише на воєнно - патріотічєскую гордость нє возьмьош!

Ну як там кажуть-ти на це маєшь вплив,ні? Так чого тебе це хвилює?Хвилюйся за те,на що ти маєшь вплив.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:45

  akurt написав:V2 - молодець, правильну подакову "сітку" дав - хай пани, які скиглять, що їм погано в Україні, читають.
А то все думають, що наша держава їх оббирає.
А самі не платять нічого і щось вимагать...

Куме, я щось не зрозумів, ти за кума чи за ведмедя? 8) Буковинський легінь справно платив податки державі, а вона його не захистила в скрутну годину. І як бачиш він не скиглить, а продовжує сплачувати податки зі свого горілчано - лікьорочного бізнесу... :P Вже на Буковині, а не на Донбасі, де втратив майно. Немає в нас по факту держави, як інституціональної структури, є лише стаціонарний бандит, що збирає мзду і налоХи. Є лише вивіска "Держава Україна", а зайде хтось зовні, вдарить ногою (і вже вдарив) у ворота і все посипалося як карточний домік. Дійшло вже до того, що територіями торгують.. :evil: А ви порівнюється пісюна з пальцем, кайфуючи в гостях у Османа і смакуючи апельсина під кон'ячок... :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:51

ГОЛОВНІ СЛОВА ДНЯ!!!!
  Trast написав:Ну як там кажуть-ти на це маєшь вплив,ні? Так чого тебе це хвилює?Хвилюйся за те,на що ти маєшь вплив.


Ні Козак-характерник, ні я, ні Ви - не маєте.
Але це НЕ ОЗНАЧАЄ, шо ви не маєте право та можливість ЗМІНИТИ своє життя та життя свох дітей.
Робіть висновок. Золоті слова: "Хвилюйся за те,на що ти маєшь вплив."

Нам вдалося.
При спробі розказати Вам - пинають ногами. Лаються. Ображають.
Ну і хай!
Приємно, що хоч читають та обговорюють.

  Козак-характерник написав:А ви порівнюється пісюна з пальцем, кайфуючи в гостях у Османа і смакуючи апельсина під кон'ячок... :wink:

Пан Козак-характерник!
Я Вас по-дружньому попереджаю, будьте обережним!
Тут люде сиділи на анальному отворі свого організму в кабіні таксі марки Деу Ланос 15 (п"ятнадцять!!!) годин підряд - помітили, змерзнувши, що хтось має розкриту пляшку коньяку - ледве не вдавилися!
Я ось зараз думав: налити собі бокал червоного сухого врожаю 2016 чи задовільнитися тією мискою полунці червоного коліру, що подає жінка?
Перемогла полуниця.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 бер, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:56

  akurt написав:ГОЛОВНІ СЛОВА ДНЯ!!!!
  Trast написав:Ну як там кажуть-ти на це маєшь вплив,ні? Так чого тебе це хвилює?Хвилюйся за те,на що ти маєшь вплив.


Ні Козак-характериник, ні я, ні Ви - не маєте.
Але це НЕ ОЗНАЧАЄ, шо ви не маєте право та можливість ЗМІНИТИ своє життя та життя свох дітей.
Нам вдалося.
Пр спробі розказати Вам - пинають ногами.
Ну і хай!
Приємно, що хоч читають та обговорюють.

Від права до його практичної реалізації тут, завелика відстань...Чи не так? Ось і виходить, щоб його реалізувати, їдуть на всі світи, стають мусульманами, іудеями, поляками, москалями....Хтось румунське коріння знайшов, хтось карту поляка оформив...хтось в Італію ринувся...Скоро нікого не залишиться і ту вивіску "Держава Україна" вітром знесе. А нас з блакитних екранів далі надихатммуть на військово - патріотичну гордість! :P Людина доволі примітивне створіння і не треба її переоцінювати: риба шукає де глибше, а людина де краще. Час державі повернутися обличчям до людини, а не сракою! І почати підкупати своїх громадян, як це роблять далекоглядні володарі заморських земель... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:05

  akurt написав:Пан Козак-характерник!
Я Вас по-дружньому попереджаю, будьте обережним!
Тут люде сиділи на анальному отворі свого організму в кабіні таксі марки Деу Ланос 15 (п"ятнадцять!!!) годин підряд - помітили, змерзнувши, що хтось має розкриту пляшку коньяку - ледве не вдавилися!
Я ось зараз думав: налити собі бокал червоного сухого врожаю 2016 чи задовільнитися тією мискою полунці червоного коліру, що подає жінка?
Перемогла полуниця.

Дякую за попередження! :P Я трохи гіперболізував порівняння... :wink: Щоб глибше думку розвинути і задля кращого сприйняття! До речі я й не проти горілчаної продукції. Але всьому своє місце і час! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:11

Коли я читаю бруд від Frant (загадив усю київську гілку), sinus, хотів написати big539 (але промовчу - враження, що людина знайшла опір для себе в цьому світі, прийшла до тями) та інших (сьогодні несподівано вклинувся один "приземлений" до асфальту Києва "земляний лев" в обідраному таксі) - виникає та ж думка...

Вас - і мене будуть бити.
Єдиний порятунок тут такий:
- більшість членів моєї родини живе як не в Європі, так в США та в Азії, ну дехто ще залишився в Україні...
- сьогодні за один день в гаманець капнуло стільки валюти, скільки давала здача в оренду 1-к квартира у Львові... так що мені - знаючи, як заробити за день стільки, скільки за місяць - сидіти і пукати там?
Вибачайте...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:17

Варшавське кабаре

  akurt написав:
Вас - і мене будуть бити.
Єдиний порятунок тут такий:
- більшість членів моєї родини живе як не в Європі, так в США, як не в Азії, так в Африці... ну дехто ще залишився в Україні...
-

Ніхто Вас тут бити не збирається, бо тут інша публіка. :P Тямущі люди нічого раціонального раціональному протиставити не взмозі. Ось і відповідь на всі питання... :( Хто ще не там, вже думає про те як бути там...під бравурні промови з блакитних екранів і звуки "Ще не вмерла..."... :(

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 20 бер, 2018 19:27, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:23

  Козак-характерник написав:Тямущі люди нічого раціонального раціональному протиставити не взмозі.


Знов цитата дня!
Боже правий - такий гарний день - День весняного рівнодення - і не хочу, але наллю бокал червоного сухого.
Хай битимуть...
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