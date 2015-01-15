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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:59
Ну,как и следовало ожидать-герои проявили свои лица!Кто там топил 100 страниц за покупку недвижимости во Львове под аренду? Кто всё продал и исчез? Кто вообще имеет отношение ко Львовской недвиге вообще из здесь пишущих? О такое! А никто. Не тратьте люди времени на тролей,потому что людям тут некогда писать!
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:03
Чучело!
Я с калькулятором в руках доказал, что это выгодно и сколько стоит, сколько будешь получать.
Я это доказал на собственном опыте, вложив во Львовскую недвигу свои деньги.
А ты не вложил НИ-ЧЕ-ГО.
Я вышел из этого - и честно об этом написал - почитай: как раз тогда, когда ты начал гадить.
Так что не так?
С тобой не поделился? Так ты же рыбу ловишь под Харьковом!
Мысли есть такие-то?
Ну хоть какие-то?
Огласи весь список мыслей! Ну хоть какие-то мысли? Огласи весь список!
Ждем.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:08
Что это было? Клавиатура от пены не заляпалась хоть,беспокоюсь просто проффесионально? Может приехать? Диагноз-"Чучело"-обращение к незнакомому человеку,свойственно психически неадекватным личностям,второе предложение,да собственно и все последующие говорят о том,что Долярчик пора позвать на ветку моего коллегу Холяву, по старой легенде он психиатр.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 20 бер, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:13
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
стук-стук! - перепрошую, а то тут гілочка: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! .... а то "вивіска" ніби та, а зайшов ніби не туди!
... пане Акурт, а можна Ваш пост про фреш помаранчевий і клубнічку, копіпастнути і закинути на Київську гілку? - ну, типу, палицею поштрикати там "осине гніздо"!?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:19
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:21
Он там под другим ником пишет!Долярчик а ты ж умеешь,ты же уже это делал!Запости приглашение Холяве на эту ветку-обрати так сказать внимание на Акуртов,тем более Холява недавно постил,что не единожды в своей практике их встречал,я также-постоянно с этим сталкивался,поэтому мы сразу, сначала видим диагноз, а когда видим,то лечим,а не общаемся! Помню на 3-м курсе,еще будучи студентами, пошел я и еще 30 на кружок психиатрии и доцент кафедры перед тем,как выбрать студентов на кружок,пригласил гостей,которые должны были поделиться своим психиатрическим опытом перед нами,их представили,как выдающихся личнлстей. Всем,кто в это поверил,на кружок не взяли,а там были истории покруче Акурта, из 30 чем-то человек взяли только несколько и меня!Так что зайдя почитать про недвижимость Львова,я снова увидел тех уважаемых гостей,из-за которых многих не взяли по специальности
Востаннє редагувалось sinus в Вів 20 бер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я вже писав, що тут будівельника трохи не хватає..... щоб нас "вчити", як правильно має йти будівництво і робитись ремонт!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
яким?
...бо я сьогодні, тільки зранку туди заходив?
- появився там якийсь новий нік?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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