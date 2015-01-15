Додано: Вів 20 бер, 2018 20:21

Долярчик написав: стук-стук! - перепрошую, а то тут гілочка: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! .... а то "вивіска" ніби та, а зайшов ніби не туди!



... пане Акурт, а можна Ваш пост про фреш помаранчевий і клубнічку, копіпастнути і закинути на Київську гілку? - ну, типу, палицею поштрикати там "осине гніздо"!? стук-стук! - перепрошую, а то тут гілочка: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!.... а то "вивіска" ніби та, а зайшов ніби не туди!... пане Акурт, а можна Ваш пост про фреш помаранчевий і клубнічку, копіпастнути і закинути на Київську гілку? - ну, типу, палицею поштрикати там "осине гніздо"!?

Он там под другим ником пишет!Долярчик а ты ж умеешь,ты же уже это делал!Запости приглашение Холяве на эту ветку-обрати так сказать внимание на Акуртов,тем более Холява недавно постил,что не единожды в своей практике их встречал,я также-постоянно с этим сталкивался,поэтому мы сразу, сначала видим диагноз, а когда видим,то лечим,а не общаемся! Помню на 3-м курсе,еще будучи студентами, пошел я и еще 30 на кружок психиатрии и доцент кафедры перед тем,как выбрать студентов на кружок,пригласил гостей,которые должны были поделиться своим психиатрическим опытом перед нами,их представили,как выдающихся личнлстей. Всем,кто в это поверил,на кружок не взяли,а там были истории покруче Акурта, из 30 чем-то человек взяли только несколько и меня!Так что зайдя почитать про недвижимость Львова,я снова увидел тех уважаемых гостей,из-за которых многих не взяли по специальности