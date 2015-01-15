Будівельник і Вася з Рівна-це один і той же чолов'яга.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:42
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:42
Akurt
не звертайте уваги, просто ігноруйте.
перестануть самі діставати
тут є функція "додати у недруги" і усе.
до прикладу:
на валютному стільки діставал і неадекватів розвелось, тепер вже й читати там нічого, хіба безкінечні зелені простирадла і безцільні мантри "впаде-виросте-боковик"
пропав форум давним-давно.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:48
Так і є...
Дивує, що навкруги стільки збоченців...
ПЕСНЬ О БУРЕВЕСТНИКЕ
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Учитывая, что автор, как правило, из 12 месяцев в году минимум 8 проводит за пределами Украины, имею право кое-что сказать.
Кое-что о жизни людей.
Человеков.
Многие вещи трудно понять.
Украинцу.
Вот честно признаюсь: нельзя сказать, что лично я не воровал.
Как-то у нас с детства приучают, что воровать нехорошо.
Но все воруют.
Началось все с отца, который возвращался с ночной смены и всегда что-то приносил с завода.
Положено было что-то украсть.
Потом родной брат меня брал "на дело" - стоять на стреме, пока он что-то там откручивает типа ценного...
Потом - воровал клубнику на огороде родной тетки...
Ну, а вытащить из копилки пару монет "хитрым способом" - просто святое дело.
Живя сейчас за рубежом, многим вещам удивляешься...
Вот сегодня гулял с собакой утром и нашел абсолютно новый автомобильный номерной знак серии "07" - турецкого автомобиля. Покрутил в руках, думая, как он мог отпасть - абсолютно целый.
Не знал, что делать: в полицию? Еще куда-то?
Сделал так: выставил его на всеобщее обозрение, прислонив к бордюру и слегка обложив камнями. Подумал так: турок найдет - сдаст в полицию - он знает где надо (я-то не знаю), а владелец вернется (я бы так именно сделал ) - увидит и заберет.
Днем опять гулял собакой - номерного знака уже не было.
Отлично! Вернулся к владельцу. Приятно...
Позавчера рассказывали: наша украинка замужем за турком - двое детей - возвращалась от свекрови: одному дитю - 5 лет, другому - 2 года. Мозги ей забили дети-непоседы - забыла на автобусной остановке 2 (два) пакета с вещами детскими и подарками свекрови.
Она бы и не горевала, но старший сынок ну очень вспомнил про подарок от бабушки.
Два дня ребенок плакал.
На третий наша украинка с мужем пошли искать те злополучные пакеты. Нашли.
Оказалось, пакеты стояли несколько часов метрах в 10 от автобусной остановки, на них обратил внимание владелец магазина хозтоваров и забрал в магазин.
Они зашли в один магазин рядом с остановкой, во второй - "Да! Есть пакеты! Стоят второй день! Получите"!
Их более всего удивило, что в пакетах НИКТО не рылся.
Вчера. Я оставил жену в большом супермаркете "Марк Анталия" - тряпки выбирать. Сам пошел менять валюту.
Жена рассказывает: стою на условленном месте, эскалатор вверх, поднимается группа ребят... Вдруг почти к ногам падает кредитная карта.
Думаю: какой-то турецкий развод, сейчас я подниму, скажут, что я ее украла.
Потому ничего не делаю.
Тут откуда не возмисьь - турецкий усатый пенсионер - поднимает ту карту и кричит на турецком - естественно - языке тем парням, что уже вверху на другом этаже - типа вот Ваша карта! Выпала из заднего кармана джинсов!
Ребята ничего еще не понимают.
Тот усатый турецкий пенсионер - ему и не надо - но поднимается на эскалаторе вверх и отдает одному из парней его кредитку.
Море балгодарностей.
Эх, ребята, люди живут по-человечески...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 бер, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:58
Ну вот,а теперь ЕС с номерком должен что-то сказать, или кто там следующий? Господа,если вы думаете,что вы раскручиваете ветку,то вы ошибаетесь! Знаете почему? Ну,хотя бы потому,что за 100 с чем-то страниц ни одной полезной или практической информации по теме недвижимости Львова-я не услышал! То же самое происходит и на всех остальных ветках этого форума,причем схема одна и та же-классика-один уводит от темы(Акурт),простыня (jamp),девушка сведущая ((Дафна,Агаз,Ламбада) и т.д.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:04
Особенно радует это сопереживание цитатника ненужных новостей-мне интересно, неужели так всё у вас во Львове плохо ,что приходится на белое говорить чёрное? Или процитируй, ты же умеешь цитаты находить, хоть одну полезную мысль для сдачи в аренду недвижимости Львова у Акуртов,если не найдёшь, чему и вправду можно поучиться и чего я тут не писал,то пора на пенсию.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:08
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:18
Как я уже говорил-я в Турции жил и знаю их менталитет,в одном порядочные,а в другом дикари! Мусульманську веру там никто не отменял,как сказал мне один мусульманин их Коран распространяется только на единоверцев,остальные не единоверцы-враги-Эрдоган это тот же Путин,но с меньшим возможностями ядерного оружия-вот и всё.
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