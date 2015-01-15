Додано: Вів 20 бер, 2018 20:48

Но все воруют.

Так і є...Дивує, що навкруги стільки збоченців...Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.Учитывая, что автор, как правило, из 12 месяцев в году минимум 8 проводит за пределами Украины, имею право кое-что сказать.Кое-что о жизни людей.Человеков.Многие вещи трудно понять.Украинцу.Вот честно признаюсь: нельзя сказать, что лично я не воровал.Как-то у нас с детства приучают, чтоНачалось все с отца, который возвращался с ночной смены и всегда что-то приносил с завода.Положено было что-то украсть.Потом родной брат меня брал "на дело" - стоять на стреме, пока он что-то там откручивает типа ценного...Потом - воровал клубнику на огороде родной тетки...Ну, а вытащить из копилки пару монет "хитрым способом" - просто святое дело.Живя сейчас за рубежом, многим вещам удивляешься...Вот сегодня гулял с собакой утром и нашел абсолютно новый автомобильный номерной знак серии "07" - турецкого автомобиля. Покрутил в руках, думая, как он мог отпасть - абсолютно целый.Не знал, что делать: в полицию? Еще куда-то?Сделал так: выставил его на всеобщее обозрение, прислонив к бордюру и слегка обложив камнями. Подумал так: турок найдет - сдаст в полицию - он знает где надо (я-то не знаю), а владелец вернется (я бы так именно сделал ) - увидит и заберет.Днем опять гулял собакой - номерного знака уже не было.Отлично! Вернулся к владельцу. Приятно...Позавчера рассказывали: наша украинка замужем за турком - двое детей - возвращалась от свекрови: одному дитю - 5 лет, другому - 2 года. Мозги ей забили дети-непоседы - забыла на автобусной остановке 2 (два) пакета с вещами детскими и подарками свекрови.Она бы и не горевала, но старший сынок ну очень вспомнил про подарок от бабушки.Два дня ребенок плакал.На третий наша украинка с мужем пошли искать те злополучные пакеты. Нашли.Оказалось, пакеты стояли несколько часов метрах в 10 от автобусной остановки, на них обратил внимание владелец магазина хозтоваров и забрал в магазин.Они зашли в один магазин рядом с остановкой, во второй - "Да! Есть пакеты! Стоят второй день! Получите"!Их более всего удивило, что в пакетах НИКТО не рылся.Вчера. Я оставил жену в большом супермаркете "Марк Анталия" - тряпки выбирать. Сам пошел менять валюту.Жена рассказывает: стою на условленном месте, эскалатор вверх, поднимается группа ребят... Вдруг почти к ногам падает кредитная карта.Думаю: какой-то турецкий развод, сейчас я подниму, скажут, что я ее украла.Потому ничего не делаю.Тут откуда не возмисьь - турецкий усатый пенсионер - поднимает ту карту и кричит на турецком - естественно - языке тем парням, что уже вверху на другом этаже - типаВыпала из заднего кармана джинсов!Ребята ничего еще не понимают.Тот усатый турецкий пенсионер - ему и не надо - но поднимается на эскалаторе вверх и отдает одному из парней его кредитку.Море балгодарностей.