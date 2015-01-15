RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:42

  Долярчик написав:
  sinus написав:Долярчик пора позвать на ветку моего коллегу Холяву, по старой легенде он психиатр

...я вже писав, що тут будівельника трохи не хватає..... щоб нас "вчити", як правильно має йти будівництво і робитись ремонт! :mrgreen:

Будівельник і Вася з Рівна-це один і той же чолов'яга.
sinus
 
Повідомлень: 163
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:42

Akurt
не звертайте уваги, просто ігноруйте.
перестануть самі діставати
тут є функція "додати у недруги" і усе.
до прикладу:
на валютному стільки діставал і неадекватів розвелось, тепер вже й читати там нічого, хіба безкінечні зелені простирадла і безцільні мантри "впаде-виросте-боковик"
пропав форум давним-давно.
jump
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 18.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:48

Так і є...
Дивує, що навкруги стільки збоченців...

ПЕСНЬ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Зображення
Учитывая, что автор, как правило, из 12 месяцев в году минимум 8 проводит за пределами Украины, имею право кое-что сказать.
Кое-что о жизни людей.
Человеков.
Многие вещи трудно понять.
Украинцу.
Вот честно признаюсь: нельзя сказать, что лично я не воровал.
Как-то у нас с детства приучают, что воровать нехорошо.
Но все воруют.
Началось все с отца, который возвращался с ночной смены и всегда что-то приносил с завода.
Положено было что-то украсть.
Потом родной брат меня брал "на дело" - стоять на стреме, пока он что-то там откручивает типа ценного...
Потом - воровал клубнику на огороде родной тетки...
Ну, а вытащить из копилки пару монет "хитрым способом" - просто святое дело.

Живя сейчас за рубежом, многим вещам удивляешься...
Вот сегодня гулял с собакой утром и нашел абсолютно новый автомобильный номерной знак серии "07" - турецкого автомобиля. Покрутил в руках, думая, как он мог отпасть - абсолютно целый.
Не знал, что делать: в полицию? Еще куда-то?
Сделал так: выставил его на всеобщее обозрение, прислонив к бордюру и слегка обложив камнями. Подумал так: турок найдет - сдаст в полицию - он знает где надо (я-то не знаю), а владелец вернется (я бы так именно сделал ) - увидит и заберет.
Днем опять гулял собакой - номерного знака уже не было.
Отлично! Вернулся к владельцу. Приятно...

Позавчера рассказывали: наша украинка замужем за турком - двое детей - возвращалась от свекрови: одному дитю - 5 лет, другому - 2 года. Мозги ей забили дети-непоседы - забыла на автобусной остановке 2 (два) пакета с вещами детскими и подарками свекрови.
Она бы и не горевала, но старший сынок ну очень вспомнил про подарок от бабушки.
Два дня ребенок плакал.
На третий наша украинка с мужем пошли искать те злополучные пакеты. Нашли.
Оказалось, пакеты стояли несколько часов метрах в 10 от автобусной остановки, на них обратил внимание владелец магазина хозтоваров и забрал в магазин.
Они зашли в один магазин рядом с остановкой, во второй - "Да! Есть пакеты! Стоят второй день! Получите"!
Их более всего удивило, что в пакетах НИКТО не рылся.

Вчера. Я оставил жену в большом супермаркете "Марк Анталия" - тряпки выбирать. Сам пошел менять валюту.
Жена рассказывает: стою на условленном месте, эскалатор вверх, поднимается группа ребят... Вдруг почти к ногам падает кредитная карта.
Думаю: какой-то турецкий развод, сейчас я подниму, скажут, что я ее украла.
Потому ничего не делаю.
Тут откуда не возмисьь - турецкий усатый пенсионер - поднимает ту карту и кричит на турецком - естественно - языке тем парням, что уже вверху на другом этаже - типа вот Ваша карта! Выпала из заднего кармана джинсов!
Ребята ничего еще не понимают.
Тот усатый турецкий пенсионер - ему и не надо - но поднимается на эскалаторе вверх и отдает одному из парней его кредитку.
Море балгодарностей.

Эх, ребята, люди живут по-человечески...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 20 бер, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 12.02.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:58

  jump написав:Akurt
не звертайте уваги, просто ігноруйте.
перестануть самі діставати
тут є функція "додати у недруги" і усе.
до прикладу:
на валютному стільки діставал і неадекватів розвелось, тепер вже й читати там нічого, хіба безкінечні зелені простирадла і безцільні мантри "впаде-виросте-боковик"
пропав форум давним-давно.

Ну вот,а теперь ЕС с номерком должен что-то сказать, или кто там следующий? Господа,если вы думаете,что вы раскручиваете ветку,то вы ошибаетесь! Знаете почему? Ну,хотя бы потому,что за 100 с чем-то страниц ни одной полезной или практической информации по теме недвижимости Львова-я не услышал! То же самое происходит и на всех остальных ветках этого форума,причем схема одна и та же-классика-один уводит от темы(Акурт),простыня (jamp),девушка сведущая ((Дафна,Агаз,Ламбада) и т.д.
sinus
 
Повідомлень: 163
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:04

  jump написав:Akurt
не звертайте уваги, просто ігноруйте.
перестануть самі діставати
тут є функція "додати у недруги" і усе.
до прикладу:
на валютному стільки діставал і неадекватів розвелось, тепер вже й читати там нічого, хіба безкінечні зелені простирадла і безцільні мантри "впаде-виросте-боковик"
пропав форум давним-давно.

Особенно радует это сопереживание цитатника ненужных новостей-мне интересно, неужели так всё у вас во Львове плохо ,что приходится на белое говорить чёрное? Или процитируй, ты же умеешь цитаты находить, хоть одну полезную мысль для сдачи в аренду недвижимости Львова у Акуртов,если не найдёшь, чему и вправду можно поучиться и чего я тут не писал,то пора на пенсию.
sinus
 
Повідомлень: 163
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:08

  akurt написав:Так і є...
Дивує, що навкруги стільки збоченців...

I не кажи,шо радує,шо ви завжди тут і під моім приглядом.
sinus
 
Повідомлень: 163
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:18

  akurt написав:Так і є...
Дивує, що навкруги стільки збоченців...

ПЕСНЬ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Зображення
Учитывая, что автор, как правило, из 12 месяцев в году минимум 8 проводит за пределами Украины, имею право кое-что сказать.
Кое-что о жизни людей.
Человеков.
Многие вещи трудно понять.
Украинцу.
Вот честно признаюсь: нельзя сказать, что лично я не воровал.
Как-то у нас с детства приучают, что воровать нехорошо.
Но все воруют.
Началось все с отца, который возвращался с ночной смены и всегда что-то приносил с завода.
Положено было что-то украсть.
Потом родной брат меня брал "на дело" - стоять на стреме, пока он что-то там откручивает типа ценного...
Потом - воровал клубнику на огороде родной тетки...
Ну, а вытащить из копилки пару монет "хитрым способом" - просто святое дело.

Живя сейчас за рубежом, многим вещам удивляешься...
Вот сегодня гулял с собакой утром и нашел абсолютно новый автомобильный номерной знак серии "07" - турецкого автомобиля. Покрутил в руках, думая, как он мог отпасть - абсолютно целый.
Не знал, что делать: в полицию? Еще куда-то?
Сделал так: выставил его на всеобщее обозрение, прислонив к бордюру и слегка обложив камнями. Подумал так: турок найдет - сдаст в полицию - он знает где надо (я-то не знаю), а владелец вернется (я бы так именно сделал ) - увидит и заберет.
Днем опять гулял собакой - номерного знака уже не было.
Отлично! Вернулся к владельцу. Приятно...

Позавчера рассказывали: наша украинка замужем за турком - двое детей - возвращалась от свекрови: одному дитю - 5 лет, другому - 2 года. Мозги ей забили дети-непоседы - забыла на автобусной остановке 2 (два) пакета с вещами детскими и подарками свекрови.
Она бы и не горевала, но старший сынок ну очень вспомнил про подарок от бабушки.
Два дня ребенок плакал.
На третий наша украинка с мужем пошли искать те злополучные пакеты. Нашли.
Оказалось, пакеты стояли несколько часов метрах в 10 от автобусной остановки, на них обратил внимание владелец магазина хозтоваров и забрал в магазин.
Они зашли в один магазин рядом с остановкой, во второй - "Да! Есть пакеты! Стоят второй день! Получите"!
Их более всего удивило, что в пакетах НИКТО не рылся.

Вчера. Я оставил жену в большом супермаркете "Марк Анталия" - тряпки выбирать. Сам пошел менять валюту.
Жена рассказывает: стою на условленном месте, эскалатор вверх, поднимается группа ребят... Вдруг почти к ногам падает кредитная карта.
Думаю: какой-то турецкий развод, сейчас я подниму, скажут, что я ее украла.
Потому ничего не делаю.
Тут откуда не возмисьь - турецкий усатый пенсионер - поднимает ту карту и кричит на турецком - естественно - языке тем парням, что уже вверху на другом этаже - типа вот Ваша карта! Выпала из заднего кармана джинсов!
Ребята ничего еще не понимают.
Тот усатый турецкий пенсионер - ему и не надо - но поднимается на эскалаторе вверх и отдает одному из парней его кредитку.
Море балгодарностей.

Эх, ребята, люди живут по-человечески...

Как я уже говорил-я в Турции жил и знаю их менталитет,в одном порядочные,а в другом дикари! Мусульманську веру там никто не отменял,как сказал мне один мусульманин их Коран распространяется только на единоверцев,остальные не единоверцы-враги-Эрдоган это тот же Путин,но с меньшим возможностями ядерного оружия-вот и всё.
sinus
 
Повідомлень: 163
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 152153154155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, sinus, Долярчик, Эгоист і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 387942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.