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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:40

akurt
...а там, отой "котлованчик", що Ви взяли його "на карандаш" - вже може на їхньому сайті виставлені ціни за м2?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:46

sinus
до уваги шановного пана доктора з психіатрії — Будівельник і Василь—Рівне — це абсолютно різні люди.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:46

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Долярчик пора позвать на ветку моего коллегу Холяву, по старой легенде он психиатр

...я вже писав, що тут будівельника трохи не хватає..... щоб нас "вчити", як правильно має йти будівництво і робитись ремонт! :mrgreen:

Не прибедняйтесь! Дария вам сюда хорошо вышло заманить,а вот заманить ли? Или он ьут всегда и был? Потому что если бы Дарий был не тортом, он бы тут поселился,а так ..он тут уже живёт! Кстати то,что вы предсказали курс по сосновым елкам-говорит о том,что работаете вы не по призванию!

... ну, я просто посилання на валютній кинув на цю гілку, кому цікаво, де я придбав житло..... - зацікавило, лише Дарія... от він і зайшов тоді сюди...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:Кстати то,что вы предсказали курс по сосновым елкам-говорит о том,что работаете вы не по призванию!

тобто?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:57

  jump написав:sinus
до уваги шановного пана доктора з психіатрії — Будівельник і Василь—Рівне — це абсолютно різні люди.

А вы откуда знаете?)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:10

  Долярчик написав:
  sinus написав:Кстати то,что вы предсказали курс по сосновым елкам-говорит о том,что работаете вы не по призванию!

тобто?

Пора или разбираться в людях или не падать на Дурня-что-то одно из двух однозначных надо выбрать и скорее второе,потому что человек торгующий не в убыток это уже как минимум психолог,то есть в людях разбирающийся-так? А если вы в людях разбираетесь,то вы бы уже удалили из своей темы людей,которые к ней не сопричастны,но вы их не удалили! Значит клеите Дурня! Ничего личного-просто логично,правда? А ещё, у меня куча родственников живет во Львове-дал ссылку на ветку-сказали -всё не так-так кто ж спорит?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:53

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Кстати то,что вы предсказали курс по сосновым елкам-говорит о том,что работаете вы не по призванию!

тобто?

Пора или разбираться в людях или не падать на Дурня-что-то одно из двух однозначных надо выбрать и скорее второе,потому что человек торгующий не в убыток это уже как минимум психолог,то есть в людях разбирающийся-так? А если вы в людях разбираетесь,то вы бы уже удалили из своей темы людей,которые к ней не сопричастны,но вы их не удалили! Значит клеите Дурня! Ничего личного-просто логично,правда? А ещё, у меня куча родственников живет во Львове-дал ссылку на ветку-сказали -всё не так-так кто ж спорит?

1) так веселішше! :D
2) що саме - "не так"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:56

  akurt написав:Эх, ребята, люди живут по-человечески...


У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:04

...а фішка локації моєї квартири полягає в тому, що...)))

...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ :D, що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО :!: :P Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:15

  Долярчик написав:...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ :D, що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО :!: :P Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ! :shock:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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