akurt
...а там, отой "котлованчик", що Ви взяли його "на карандаш" - вже може на їхньому сайті виставлені ціни за м2?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:40
akurt
...а там, отой "котлованчик", що Ви взяли його "на карандаш" - вже може на їхньому сайті виставлені ціни за м2?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:46
sinus
до уваги шановного пана доктора з психіатрії — Будівельник і Василь—Рівне — це абсолютно різні люди.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:46
... ну, я просто посилання на валютній кинув на цю гілку, кому цікаво, де я придбав житло..... - зацікавило, лише Дарія... от він і зайшов тоді сюди...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
тобто?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:57
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:10
Пора или разбираться в людях или не падать на Дурня-что-то одно из двух однозначных надо выбрать и скорее второе,потому что человек торгующий не в убыток это уже как минимум психолог,то есть в людях разбирающийся-так? А если вы в людях разбираетесь,то вы бы уже удалили из своей темы людей,которые к ней не сопричастны,но вы их не удалили! Значит клеите Дурня! Ничего личного-просто логично,правда? А ещё, у меня куча родственников живет во Львове-дал ссылку на ветку-сказали -всё не так-так кто ж спорит?
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:53
1) так веселішше!
2) що саме - "не так"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:56
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:04
...а фішка локації моєї квартири полягає в тому, що...)))
...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ , що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:15
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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