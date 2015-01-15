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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:33

  sinus написав:
  jump написав:sinus
до уваги шановного пана доктора з психіатрії — Будівельник і Василь—Рівне — це абсолютно різні люди.

А вы откуда знаете?)))

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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:48

  sinus написав:
  jump написав:sinus
до уваги шановного пана доктора з психіатрії — Будівельник і Василь—Рівне — це абсолютно різні люди.

А вы откуда знаете?)))


Стиль викладу, інтереси.
Теж думаю, що це різні люди.
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