Додано: Сер 21 бер, 2018 09:29

Долярчик написав: ...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ , що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ! ...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ, що ще неподалік, десь 200-250м від МОГОЛайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ!

Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.