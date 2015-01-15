Додано: Сер 21 бер, 2018 12:58

каждому свое. И Львов такой город, что тут везде и в каждом районе свои преимущества и недостатки.Я переехала сюда с восточной Украины 4 года назад и очень довольна, только увы не обстоятельствами что заставили переехать. Но опустим. Народ тут калоритный, необычный, также как и сам их город Львов.по поводу преобретения недвижимости то для себя определила одно , точно не центр, точно не "старый город". Слишком шумно и вечная трагедия с парковкой. А все от калорита 365/24/7 дней толпы туристов. Они как прищельцы всюду и местные с теплом к ним относятся.я занимаюсь изготовлением мебели на заказ, ремонтами и мне доводится бывать в разных районах города и его чертах. Постоянно интересуюсь у людей почему они выбрали этот район,дом, новострой, а не другие ? ведь строительных компаний и билбордов по городу столько весит, что реально уже нет желания на них обращать внимание, меняются картинки и названия. А я ведь тоже коплю средства и мечтаю преобрести свои малюсенькие квадратные метры в этом городе и потому в постоянном мониоринге и сборе отзывов. проектов очень много и один круче другого. Но спасибо, Богу могу бывать в некоторых из них и менять свое мнение в лучшую или не очень сторону.я реалист и понимаю,что надо немного выходить за перимент центра и смотреть цена/качество. Выбрала себе строительную компанию "гарантия сервис". они не особо афишируют свои работы по Львову, строят в Винниках. Мне главное они строят из кирпича и цена мне подходит. Вот думаю пока над этими ребятами, может кто что знает или хорошее посоветует.Для меня пока они из области реальных возможностей. до города на машине впринципе через дрожжевой завод, ровно 8 мин. красивый лес, почему то местные называют его "чертовы скели" не интересовалась еще отчего такое названиеПланировки у жк гарантия типичные и стандартные. В центре конечно застройщики предлогают калорит идей, но и сразу цена бьет по карману.Мне так не нравится платить за сьемное жилье,что уже спешу с принятиемрешения...сдача недвижимости тоже тема с кучей разделов. Под кого? на сколько? иностранцы, студенты, айтишники, семейные пары и т.п. Посуточно или долгострочно....короче от этого и зависит точное определение необходимого.