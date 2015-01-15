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Долярчик написав:...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ , що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ!
Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.
В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.
В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.
суворо, але правдиво... на вулиці Долярчика, збоку, трохи уверх є примикаюча вулиця (не пам"ятаю назви), вона з"єднує вул. на якій розташоване будівництво та в.Чорновола, там з правої сторони - особняки, деякі крутякові з кованими брамами, туйками, гарними подвір"ями, альтанками, а з лівої - закинуті госп-приміщення, склади, якийсь технікум і общага, за нею пустир, трохи садів людських бував там кілька разів по роботі (на інструментальний заїжджав). Та біля тої общаги і на пустирі постійно усяка потолоч крутилась, наріки, бандюганисьті цвіркуни, алкашня, постійно якісь крики... народ з особняків поголовно тримає собак за брамами та постійно з ними гуляє на повідках і без...
каждому свое. И Львов такой город, что тут везде и в каждом районе свои преимущества и недостатки. Я переехала сюда с восточной Украины 4 года назад и очень довольна, только увы не обстоятельствами что заставили переехать. Но опустим. Народ тут калоритный, необычный, также как и сам их город Львов. по поводу преобретения недвижимости то для себя определила одно , точно не центр, точно не "старый город". Слишком шумно и вечная трагедия с парковкой. А все от калорита 365/24/7 дней толпы туристов. Они как прищельцы всюду и местные с теплом к ним относятся. я занимаюсь изготовлением мебели на заказ, ремонтами и мне доводится бывать в разных районах города и его чертах. Постоянно интересуюсь у людей почему они выбрали этот район,дом, новострой, а не другие ? ведь строительных компаний и билбордов по городу столько весит, что реально уже нет желания на них обращать внимание, меняются картинки и названия. А я ведь тоже коплю средства и мечтаю преобрести свои малюсенькие квадратные метры в этом городе и потому в постоянном мониоринге и сборе отзывов. проектов очень много и один круче другого. Но спасибо, Богу могу бывать в некоторых из них и менять свое мнение в лучшую или не очень сторону. я реалист и понимаю,что надо немного выходить за перимент центра и смотреть цена/качество. Выбрала себе строительную компанию "гарантия сервис". они не особо афишируют свои работы по Львову, строят в Винниках. Мне главное они строят из кирпича и цена мне подходит. Вот думаю пока над этими ребятами, может кто что знает или хорошее посоветует.Для меня пока они из области реальных возможностей. до города на машине впринципе через дрожжевой завод, ровно 8 мин. красивый лес, почему то местные называют его "чертовы скели" не интересовалась еще отчего такое название Планировки у жк гарантия типичные и стандартные. В центре конечно застройщики предлогают калорит идей, но и сразу цена бьет по карману. Мне так не нравится платить за сьемное жилье,что уже спешу с принятиемрешения...
сдача недвижимости тоже тема с кучей разделов. Под кого? на сколько? иностранцы, студенты, айтишники, семейные пары и т.п. Посуточно или долгострочно....короче от этого и зависит точное определение необходимого.
Sinus вы достали. То, что тут пишут не по теме это нормально и есть везде. Ну нет тут столько людей что б писать только о здаче в оренду во Львове. Если что-то появляется, то пишут и обсуждают. В конце концов тема задает лишь общее направление - недвига, оренда, Львов. Но ведь можно и разбавить не только Львовом - чтоб сравнить, не только орендой - но и продажей, не только Львов - но и другие города|страны, опать же, что б сравнить. Любой информативно-полезный пост интересен. А вы тут засираете ветку своими "разоблачениями". Не нравится - не читайте. Создайте свою ветку и модерируйте. Избавьте нас от своего общества плиз.
lie_domingos написав:каждому свое. И Львов такой город, что тут везде и в каждом районе свои преимущества и недостатки. Выбрала себе строительную компанию "гарантия сервис". они не особо афишируют свои работы по Львову, строят в Винниках. Мне главное они строят из кирпича и цена мне подходит. Вот думаю пока над этими ребятами, может кто что знает или хорошее посоветует.Для меня пока они из области реальных возможностей. до города на машине впринципе через дрожжевой завод, ровно 8 мин. красивый лес, почему то местные называют его "чертовы скели" не интересовалась еще отчего такое название
Ви щодня будете їздити туди й назад на роботу з Винник? Там одне з найгірших перехресть Пасічна-Личаківська+уся Личаківська і Пасічна, особливо верх у корках. Хіба через Глинянський тракт мотатись Краще вже Солонка-Сокільники дивитись. Або Зимна Вода а Ваше виробництво де?
lie_domingos "Чёртовы скалы" потому что там на верху в самом деле есть скалы. Сразу от остановки возле озера на противополодной стороне вверх идете. Хорошее место для пикников и отдыха. К сожалению, засрал наш народ мусором. Я там, правда, давно был, но огорчила куча с мусором. Хорошо хоть вроде бы её периодически увозят, но ведь можно просто уносить свой мусор с собой. Короче, тема больная.
Уважаемый риелтор! (или менеджер по продажам). Слово "калоритный" производное не от слово "кал", а от слова "колор" - "колорит". Это так, просто совет, шоб ваше пердёжь в пудру был не таким заметным и глупым