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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:29

  Долярчик написав:...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ :D, що ще неподалік, десь 200-250м від МОГО :!: :P Лайту, будують спорткомплекс "Спартак", чи то швидше буде ТРСК(торгово-розважальний-спорт-комплекс) - тож ціни на мою квартиру, в майбутньому, думаю, що зростуть(ну, не впадуть - це точно!) - якщо за два кроки будують таку ФІШКУ! :shock:


Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.

В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.
geoleo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:41

  geoleo написав:
  Долярчик написав:...завжди забуваю ПОХВАЛИТИСЬ

В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.


суворо, але правдиво...
на вулиці Долярчика, збоку, трохи уверх є примикаюча вулиця (не пам"ятаю назви), вона з"єднує вул. на якій розташоване будівництво та в.Чорновола, там
з правої сторони - особняки, деякі крутякові з кованими брамами, туйками, гарними подвір"ями, альтанками, а з лівої - закинуті госп-приміщення, склади, якийсь технікум і общага, за нею пустир, трохи садів людських
бував там кілька разів по роботі (на інструментальний заїжджав). Та біля тої общаги і на пустирі постійно усяка потолоч крутилась, наріки, бандюганисьті цвіркуни, алкашня, постійно якісь крики... народ з особняків поголовно тримає собак за брамами та постійно з ними гуляє на повідках і без... :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:58

можете сказать мнение о жк гарантия , рассматриваю для покуп

каждому свое. И Львов такой город, что тут везде и в каждом районе свои преимущества и недостатки.
Я переехала сюда с восточной Украины 4 года назад и очень довольна, только увы не обстоятельствами что заставили переехать. Но опустим. Народ тут калоритный, необычный, также как и сам их город Львов.
по поводу преобретения недвижимости то для себя определила одно , точно не центр, точно не "старый город". Слишком шумно и вечная трагедия с парковкой. А все от калорита 365/24/7 дней толпы туристов. Они как прищельцы всюду и местные с теплом к ним относятся.
я занимаюсь изготовлением мебели на заказ, ремонтами и мне доводится бывать в разных районах города и его чертах. Постоянно интересуюсь у людей почему они выбрали этот район,дом, новострой, а не другие ? ведь строительных компаний и билбордов по городу столько весит, что реально уже нет желания на них обращать внимание, меняются картинки и названия. А я ведь тоже коплю средства и мечтаю преобрести свои малюсенькие квадратные метры в этом городе и потому в постоянном мониоринге и сборе отзывов. проектов очень много и один круче другого. Но спасибо, Богу могу бывать в некоторых из них и менять свое мнение в лучшую или не очень сторону.
я реалист и понимаю,что надо немного выходить за перимент центра и смотреть цена/качество. Выбрала себе строительную компанию "гарантия сервис". они не особо афишируют свои работы по Львову, строят в Винниках. Мне главное они строят из кирпича и цена мне подходит. Вот думаю пока над этими ребятами, может кто что знает или хорошее посоветует.Для меня пока они из области реальных возможностей. до города на машине впринципе через дрожжевой завод, ровно 8 мин. красивый лес, почему то местные называют его "чертовы скели" не интересовалась еще отчего такое название :D Планировки у жк гарантия типичные и стандартные. В центре конечно застройщики предлогают калорит идей, но и сразу цена бьет по карману. :cry: Мне так не нравится платить за сьемное жилье,что уже спешу с принятиемрешения... :cry: :roll:

сдача недвижимости тоже тема с кучей разделов. Под кого? на сколько? иностранцы, студенты, айтишники, семейные пары и т.п. Посуточно или долгострочно....короче от этого и зависит точное определение необходимого.
lie_domingos
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Sinus
вы достали. То, что тут пишут не по теме это нормально и есть везде. Ну нет тут столько людей что б писать только о здаче в оренду во Львове. Если что-то появляется, то пишут и обсуждают.
В конце концов тема задает лишь общее направление - недвига, оренда, Львов. Но ведь можно и разбавить не только Львовом - чтоб сравнить, не только орендой - но и продажей, не только Львов - но и другие города|страны, опать же, что б сравнить.
Любой информативно-полезный пост интересен. А вы тут засираете ветку своими "разоблачениями".
Не нравится - не читайте. Создайте свою ветку и модерируйте. Избавьте нас от своего общества плиз.
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:21

  lie_domingos написав:каждому свое. И Львов такой город, что тут везде и в каждом районе свои преимущества и недостатки.
Выбрала себе строительную компанию "гарантия сервис". они не особо афишируют свои работы по Львову, строят в Винниках. Мне главное они строят из кирпича и цена мне подходит. Вот думаю пока над этими ребятами, может кто что знает или хорошее посоветует.Для меня пока они из области реальных возможностей. до города на машине впринципе через дрожжевой завод, ровно 8 мин. красивый лес, почему то местные называют его "чертовы скели" не интересовалась еще отчего такое название :D


Ви щодня будете їздити туди й назад на роботу з Винник? Там одне з найгірших перехресть Пасічна-Личаківська+уся Личаківська і Пасічна, особливо верх у корках. Хіба через Глинянський тракт мотатись
Краще вже Солонка-Сокільники дивитись. Або Зимна Вода
а Ваше виробництво де?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

lie_domingos
"Чёртовы скалы" потому что там на верху в самом деле есть скалы. Сразу от остановки возле озера на противополодной стороне вверх идете. Хорошее место для пикников и отдыха.
К сожалению, засрал наш народ мусором. Я там, правда, давно был, но огорчила куча с мусором. Хорошо хоть вроде бы её периодически увозят, но ведь можно просто уносить свой мусор с собой. Короче, тема больная.
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:57

послание риелтору.

  lie_domingos написав:Народ тут калоритный

Уважаемый риелтор! (или менеджер по продажам). Слово "калоритный" производное не от слово "кал", а от слова "колор" - "колорит". Это так, просто совет, шоб ваше пердёжь в пудру был не таким заметным и глупым :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:23

  lie_domingos написав:Я переехала сюда с восточной Украины 4 года назад и

Пора переходить на мову, раз на родном языке писать не в состоянии.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:17

lie_domingos
Из Винник во Львов всего две дороги, за 8 минут мимо дрожжевого завода вы уложитесь разве что ночью (если нет аварий или неубранного снега) от края Винников до перекрёстка с Пасечной. Днём там движение неспешное, затем Лычаковская ремонтируется, и поэтому в направлении центра выехать оттуда - страшный геморрой. Есть ещё одна дорога через Лисиничи в северную часть города. Так если работа там, то там же можно искать что-то недорогое.

По поводу указанного объекта. Внешне архитектура самая жлобская, лютая безвкусица и эконом на всём. Внутри - здравствуйте, Никита Сергеич. Переехать туда жить можно если жисть дала совсем страшную трещину. Если вы не сотрудник отдела продаж сего одоробла, а действительно ищете новострой для себя, то лучше ещё поднакопите денег, и не рассматривайте Винники с Рясне.
geoleo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:27

  geoleo написав:В общем, по теме вашего сообщения. Исторически вся северная часть Львова - это промышленно-люмпенская помойка и отстойник человеческого мусора, которая достигает апогея в цыганско-наркоманской Индии. Нормальные люди там тоже были поселены, но никто с деньгами жить в районе Гринченко и Топольной добровольно не станет. Это клоака плохой городской и социальной среды. Вам туда не надо было, тем более если у вас есть ребёнок. Уж лучше бы вы выбрали выселки возле автовокзала на Стрыйской, хотя и там не айс. Зря вы выбрали эту выгребную яму. Там ничего не поможет, даже новый спорткомплекс. Ещё большой вопрос будет ли там какой-либо спорткомплекс, ведь не зря старый закрылся, для таких услуг нужен спрос. А где его найти среди нищебродов, наркошни и алконавтов? Для этих элементов хватит существующей инфраструктуры в виде базаров в стиле 1994 года, разливаек, секонд-хендов и точек сбыта дури.

Я хоч і не корінний львів'янин, але не погоджуюся з такою нищивною критикою хати Долярчика. :P Розташування нормальне, при тому, що Долярчик обирав, враховуючи потреби родини. Чорновола вулиця поруч, що веде до центру. Опера близько. Інфраструктура вся необхідна для життя присутня. На рахунок людського сміття, воно скрізь є, в не залежності від району. Все це суб'єктивний погляд. Був там неодноразово і наркоманів не побачив. Особисто мені подобається вибір Долярчика. А хто критикує, нехай це робить аргументованіше і пропонує щось натомість. Враження, що начебто зібралися лише гурмани тут і мульйонери і перебирають харчами. Вас всіх послухати, до кінця життя нічого не купиш і будеш або орендувати все життя, або давитися тещиними млинцями, або жити у засцяних під'їздах... :P Все норм, Долярчику, гарний вибір! :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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