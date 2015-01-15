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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:43

  geoleo написав:Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.


Как удивительно все "мимо"...
Слава Богу, простой нищеброд-таксист... Много вреда не сделает...
На него нельзя обижаться: 15 часов в день сидит на анальном отверстии своего организма...
Куда ему до меня, вот и злится...
Вот что мой iPhone сегодня мою активность зафиксировал...
Зображення

Поскольку бедный Долярчик заблокирован, а sinus у меня в "игноре" (так классно - спасибо подсказали, как ставить нервнобольных в игнор) пару слов дня:

- реально меня несколько удивила залетевшая к нам в гости дама, предлагающая поселиться в Винниках. Хоть нищеброд-таксист по имени "приземленный лев" тут все талдычит, что я сижу в Днепре, но на на самом деле я большую часть жизни провожу во Львове, когда бываю в Украине (в Днепре был последний раз 36 часов - 4 и 5 января 2018, до этого даже не помню - кажется в... Нет, не вспомню сейчас... 4 и 5 января - по очень даже принято-денежным делам - все получилось, как надо). Так вот, во время моих заграничных поездок самое сложное - пристроить на недельку-вторую собаку. Я пристраиваю в питомник в таком месте, что мне приходится иногда то-ли "туда", то-ли обратно проезжать через Винники. Это как бы дальше, но зато потом быстро мчишься по Окружной. Ну деревня - деревней, очень похоже, скажем на Яворов или Немиров. Возможно, там есть что-то хорошее. Не видел, проезжая мимо много-много раз. Это мое субъективное мнение. Я бы там не купил. А, купив, уверен, что не продал бы.

- чуть-чуть оживился рынок недвиги в Днепре - приятель послушал мой совет - выгнал квартирантов и продал свою двушку на проспекте Воронцова (левый берег Днепра) за 25 000 долларов. Дом 80-х годов. Консультировал я его сегодня по выводу денег через систему SWIFT. Козак-характерник не даст соврать: нам нужен другой хоккей!

- приполз домой "без задних ног" - с 10-00 до 18-00 все по бизнес-делам по Анталии. Почти все получилось. По одному делу ушел запрос на согласование в Анкару. Ждем завтра ответ. Ну получится - хорошо, не получится, будем думать дальше... Классно посидели в ресторане в старом городе Калечии. Заплатил я за обед - 4 человека - 100 лир или 700 гривен.

- вечером гулял с собакой смотрел на "стройку века", выбранную мною ТОЛЬКО для того, чтобы сравнивать с тем, как строят во Львове. Тут товарищи задали вопрос, зачем я делаю фотомониторинг - ну, товарищи новые и слегка не в курсе. Так вот. Пан Долярчик вложился так в гнездышко, что начал вкладывать денежку в году 2017 от Рождества Христового, а вселится в году 2019 от Рождества Христового. Потому тем более интересно смотреть, как ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
Я думал, что за 3-4 месяца построят 6-ти этажный дом.
Ошибался!
Строят 2 (два) шестиэтажных дома. Там, где я думал будет плавательный бассейн, оказывается, залили в котловане подушку под второй 6-ти этажный дом. Специально смотрел, что делают сейчас.
Интересный сэндвич:
сперва сделали котлован, выровняли почти идеально его дно. Вчера вечером залили все бетоном с помошью заливочного "журавля" и вереницы бетоновозов. Сегодня на успевшую схватиться подушку укладывают арматуру для будущей основной подушки. Так вот: работают 4 (четыре) человека. Всего.
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Ну а с утра вереница бетоновозов возила раствор на заливку стен нулевого (подвального) помещения, все уже залили... стынет.
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ВАЖНО: вечером рабочие тщательно делали уборку вокруг будущего нулевого этажа - все соскребали и даже подметали.
Можно ходить тапочках.
Вот так строят...
akurt
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  #<1 ... 155156157158
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