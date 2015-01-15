Додано: Сер 21 бер, 2018 17:43

geoleo написав: Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.

Долярчик. Я вам напишу, потому что лопоухий флудер по сути никогда ничего не скажет. Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он простоВ-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания.

А, купив, уверен, что не продал бы.

на согласование в Анкару.

никакое спиртное

зачем я делаю

под второй

Можно ходить в тапочках.

Как удивительно все...Слава Богу, простой нищеброд-таксист... Много вреда не сделает...На него нельзя обижаться: 15 часов в день сидит на анальном отверстии своего организма...Куда ему до меня, вот и злится... Нервничает очень - никак на квартиру себе не заработает...вон хоть реально старается, близок к мечте...Вот мой iPhone сегодня мою активность зафиксировал... Ну-ка, сколько я - цитирую" - за день шагов прошагал? Кстати, слева вверху на скрин-шоте какой мобильный оператор? Точно, каки сказал: Днепр...Поскольку бедныйзаблокирован, ау меня в "игноре" (так классно - спасибо подсказали, как ставить нервнобольных в игнор)- реально меня несколько удивила залетевшая к нам в гости приятная дама,Хоть нищеброд-таксист по имени "" тут все талдычит, что я сижу в Днепре, но на на самом деле - Вы, конечно, в этом и не сомневались - я большую часть жизни провожу во Львове, когда бываю в Украине (в Днепре был последний раз 36 часов - 4 и 5 января 2018, до этого даже не помню - кажется в... Нет, не вспомню сейчас... 4 и 5 января - по очень даже приятно-денежным делам - все получилось, как надо). Так вот, во время моих заграничных поездок самое сложное - пристроить на недельку-вторую собаку. Я пристраиваю в питомник в таком месте, что мне приходится иногда то-ли "туда", то-ли обратно проезжатьЭто как бы дальше, но зато потом быстро мчишься по Окружной. Ну деревня - деревней, очень похоже, скажем на Яворов или Немиров. Возможно, там есть что-то хорошее. Не видел, проезжая мимо много-много раз. Это мое субъективное мнение. Я бы там не купил.- чуть-чуть оживился рынок недвиги в Днепре -- ЕСЛИ ЕСТЬ ВЫГОДНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ С РЕАЛЬНЫМ БАБЛОМ В РУКАХ - выгнал квартирантов и продал свою двушку на проспекте (название удалено) за 25 000 долларов. Дом 80-х годов. Консультировал я его сегодня по выводу денег через систему SWIFT.не даст соврать: нам нужен другой хоккей!- приполз домой "без задних ног" - с 10-00 до 18-00 все по бизнес-делам по Анталии. Почти все получилось. По одному делу ушел запросЖдем завтра ответ. Ну, получится - хорошо, не получится, будем думать дальше... Классно посидели в ресторане в старом городе Калечии.- 4 человека - 100 лир или 700 гривен. Я же пригласил, а как же... стати, для таксистов: в турецких ресторанахне подают... Кажется, в меню было пиво, я не смотрел...- вечером гулял с собакой смотрел на "стройку века",Тут товарищи задали вопрос,фотомониторинг - ну, товарищи новые и слегка не в курсе. Так вот. Панвложился так в гнездышко, что начал вкладывать денежку в году 2017 от Рождества Христового, а вселится в году 2019 от Рождества Христового. Потому тем более интересно смотреть, как ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.Я думал, что за 3-4 месяца построят 6-ти этажный дом.Ошибался!Строят 2 (два) шестиэтажных дома. Это будет один комплекс их двух домов на одной общей территории, а между ними - тут так положено - бассейн. Там, где я думал будет плавательный бассейн, оказывается, залили в котловане подушку6-ти этажный дом. Специально смотрел, что делают сейчас.Интересный сэндвич:сперва сделали котлован, выровняли почти идеально его дно. Вчера вечером залили все бетоном с помошью заливочного "журавля" и вереницы бетоновозов. Сегодня на успевшую схватиться подушку укладывают арматуру для будущей основной подушки. Так вот: работают 4 (четыре) человека. Всего.Ну, а с утра вереница бетоновозов возила раствор на заливку стен нулевого (подвального) помещения, все уже залили... стынет.ВАЖНО: вечером рабочие тщательно делали уборку вокруг будущего нулевого этажа - все соскребали и даже подметали. Это на фото слева - не видно...Вот так строят...