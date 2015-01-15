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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:34

На Чорновола хочуть заборонити будівництво хмарочоса
Депутати ЛМР можуть скасувати містобудівні умови та обмеження, видані ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гравіс»» для будівництва 22-поверхової житлової будівлі на проспекті Чорновола. Про це йдеться в проекті ухвали, яка буде винесена на засідання сесії 22 березня.

Згідно з документами, земельна ділянка, передбачена під забудову, була продана містом з аукціону у 2015 році не для житлового будівництва, а під торгово-сервісний центр з багаторівневим паркінгом. Під час продажу не були враховані коефіцієнти, які застосовуються при продажі землі під будівництво багатоповерхівок, через що ділянку продали за значно нижчою ціною, ніж мали б.

Також серед підстав для скасування містобудівних умов та обмежень є протестні настрої населення, яке проживає в районі запланованого будівництва.

Як розповів у коментарі Tvoemisto.tv ініціатор ухвали, депутат міської ради Тарас Чолій, на продажі ділянки місто втратило більше 20 мільйонів гривень.

«Якби земельна ділянка продавалася під будівництво житла, вона б коштувала 30 млн грн станом на сьогодні. А продалася вона під паркінг за 6 мільйонів. У результаті місто втрачає більше 20 мільйонів на вартості ділянки та не отримує паркінг», – говорить він.
http://tvoemisto.tv/news/na_chornovola_ ... 92162.html
jump
 
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