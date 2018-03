Додано: Чет 22 бер, 2018 21:25

jump написав: Долярчик написав: ....і ще одне: ....і ще одне:



Ви маєте можливість модерувати цю гілку?

якщо так, прохання вживати заходів аби не було нападків та образ

абсолютно пропадає бажання сюди заходити



можливо варто об"єднати "Нерухомість у Львові" і "Оренду у Львові", щоб туди-сюди не гасати Ви маєте можливість модерувати цю гілку?якщо так, прохання вживати заходів аби не було нападків та образабсолютно пропадає бажання сюди заходитиможливо варто об"єднати "Нерухомість у Львові" і "Оренду у Львові", щоб туди-сюди не гасати

Підтримую на рахунок об‘єднати, бо теми пов‘язані і матеріалу на обидві мало.Sent from my iPhone using Tapatalk