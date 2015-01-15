Додано: Чет 22 бер, 2018 08:34

Згідно з документами, земельна ділянка, передбачена під забудову, була продана містом з аукціону у 2015 році не для житлового будівництва, а під торгово-сервісний центр з багаторівневим паркінгом. Під час продажу не були враховані коефіцієнти, які застосовуються при продажі землі під будівництво багатоповерхівок, через що ділянку продали за значно нижчою ціною, ніж мали б.



Також серед підстав для скасування містобудівних умов та обмежень є протестні настрої населення, яке проживає в районі запланованого будівництва.



на продажі ділянки місто втратило більше 20 мільйонів гривень.

Якби земельна ділянка продавалася під будівництво житла, вона б коштувала 30 млн грн станом на сьогодні. А продалася вона під паркінг за 6 мільйонів. У результаті місто втрачає більше 20 мільйонів на вартості ділянки та не отримує паркінг

На Чорновола хочуть заборонити будівництво хмарочосаДепутати ЛМР можуть скасувати містобудівні умови та обмеження, видані ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гравіс»» для будівництва 22-поверхової житлової будівлі на проспекті Чорновола. Про це йдеться в проекті ухвали, яка буде винесена на засідання сесії 22 березня.Як розповів у коментарі Tvoemisto.tv ініціатор ухвали, депутат міської ради Тарас Чолій,», – говорить він.