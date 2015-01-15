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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:34

На Чорновола хочуть заборонити будівництво хмарочоса
Депутати ЛМР можуть скасувати містобудівні умови та обмеження, видані ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гравіс»» для будівництва 22-поверхової житлової будівлі на проспекті Чорновола. Про це йдеться в проекті ухвали, яка буде винесена на засідання сесії 22 березня.

Згідно з документами, земельна ділянка, передбачена під забудову, була продана містом з аукціону у 2015 році не для житлового будівництва, а під торгово-сервісний центр з багаторівневим паркінгом. Під час продажу не були враховані коефіцієнти, які застосовуються при продажі землі під будівництво багатоповерхівок, через що ділянку продали за значно нижчою ціною, ніж мали б.

Також серед підстав для скасування містобудівних умов та обмежень є протестні настрої населення, яке проживає в районі запланованого будівництва.

Як розповів у коментарі Tvoemisto.tv ініціатор ухвали, депутат міської ради Тарас Чолій, на продажі ділянки місто втратило більше 20 мільйонів гривень.

«Якби земельна ділянка продавалася під будівництво житла, вона б коштувала 30 млн грн станом на сьогодні. А продалася вона під паркінг за 6 мільйонів. У результаті місто втрачає більше 20 мільйонів на вартості ділянки та не отримує паркінг», – говорить він.
http://tvoemisto.tv/news/na_chornovola_ ... 92162.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Я хоч і не корінний львів'янин, але не погоджуюся з такою нищивною критикою хати Долярчика. Розташування нормальне, при тому, що Долярчик обирав, враховуючи потреби родини. Чорновола вулиця поруч, що веде до центру. Опера близько. Інфраструктура вся необхідна для життя присутня. На рахунок людського сміття, воно скрізь є, в не залежності від району. Все це суб'єктивний погляд. Був там неодноразово і наркоманів не побачив. Особисто мені подобається вибір Долярчика. А хто критикує, нехай це робить аргументованіше і пропонує щось натомість. Враження, що начебто зібралися лише гурмани тут і мульйонери і перебирають харчами. Вас всіх послухати, до кінця життя нічого не купиш і будеш або орендувати все життя, або давитися тещиними млинцями, або жити у засцяних під'їздах... Все норм, Долярчику, гарний вибір!

Все правильно написано!- мені дуже і додати нічого.....- тут, перевагою була ЗРУЧНА локація ДЛЯ СІМ"Ї!
....і, коли є достатньо бабосів, то звичайно, що можна вибрати, щось краще........- але так, як грошей було обмежено, то ще й так досить не поганий варіант!(сам будинок НЕ ЕКОНОМ, а КОМФОРТ-класу, ну і до центру - 4км!) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:25

УВАГА!!!

....і ще одне: ШАНОВНІ!!! - ну от Акурт сьогодні не пише.....- і що? - БАГАТО ВИ ВСІ НАПИСАЛИ ЗА СЬОГОДНІ?(та й взагалі, за весь час?) - БАГАТО ЦІКАВИХ РЕЧЕЙ?
...і розумію, що пан Акурт, деколи "палицю перегинає", але що ВИ ВСІ цікавого можете запропонувати натомість?
...прошу, давайте, не стидайтесь! СМІЛИВО!!!( як немає що писати по профілю гілки, то хоч щось, що пов"язане з нерухомістю!)
....поділіться цікавою інфо!

п.с.....а то виходить так, що кричите: "...та то не так, та то зовсім не так треба підтягуватись на перекладені.......ні-ні, то зовсім не правильно.......то не так робиться!" - а самі, навіть, підтянутись не можете і двічі!!!

...то ж прошу, "перекладена" сьогодні вільна, то ж покажіть, як треба!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:39

  Долярчик написав:....і ще одне:


Ви маєте можливість модерувати цю гілку?
якщо так, прохання вживати заходів аби не було нападків та образ
абсолютно пропадає бажання сюди заходити

можливо варто об"єднати "Нерухомість у Львові" і "Оренду у Львові", щоб туди-сюди не гасати
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:02

jump
...модерувати? - та ні, модери тут інші......а я лише засновник цієї гілки...
(а так, то я б точно позачищав деякі пости!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  Долярчик написав:....і ще одне:


Ви маєте можливість модерувати цю гілку?
якщо так, прохання вживати заходів аби не було нападків та образ
абсолютно пропадає бажання сюди заходити

можливо варто об"єднати "Нерухомість у Львові" і "Оренду у Львові", щоб туди-сюди не гасати

Підтримую на рахунок об‘єднати, бо теми пов‘язані і матеріалу на обидві мало.



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fis
 
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  #<1 ... 155156157158
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