Додано: Чет 22 бер, 2018 22:24

Пропоную гілку закрити.



По-перше, всі питання про здачу Львівську нерухомість в ореду краще всього вісвітлюють у вигляді образ, підозри, інсинуацій, догадок людЕ, які не живуть у Львові і ніколи там не були.



По-друге, нікому не потрібні мої чітки розрахунки щодо оренди і прибутковості. З калькулятором в руках. Це при тому, що я РЕАЛЬНО купував нерухомість під оренду у Львові, сам особисто організовував ремонт та підготовку до здачі квартир саме у Львові, а не де-не-де... Я відслідковував ситуацію, спілкуючись із десятками людей, та про все чесно та правдиво писав. Потрібно людям інше: бруд, звинувачення, образи, підозри, що я ріелтор (я не ріелтор, і ніколи їм не був), підозри, що я клон (я не мав і не маю інших аккаунтів), що я живу в Дніпрі (я не живу в Дніпрі), що я щось рекламую (ніколи не займався рекламою), що я щось хочу продати (я не хочу нічого продати), ну і так далі. Головний висновок такий: люде не хочуть думати, не здатні переймати досвід і не хочуть вчитися. І тому живуть як злидні. Жадібні, воруваті та знервовані.

Пан Долярчик! Я Вас поважаю, тому що Ви - реально нормальна людина. Започаткували коласну правильну гілку. Реально актуальне питання.

Я все читаю і сьогодні із задоволенням займався особистими справами, не заходячи на цю гілку, навіть відчув якусь свободу.

В мене все ОК! Я навіть думаю, що це добре, що перемагає сіристь та убогість.

Єдине, що погано: Вам і вашим дітям з цими людьми - вони реально страшні - жити.



По-третє, мені модератор підказав сьогодні у ПП, шо ось цей текст (цитую) відповідає темі гілки, а мої тексти - ні.

Цитую: "Во-первых он по природе артистично-истероидная личность, жаждущая внимания. Во-вторых, он не в состоянии придерживаться темы обсуждения. В-третьих он просто пьющий старый человек, доживающий свой век перед компом. В-четвёртых и главных, он знаток зассаных подъездов Днепра, оттуда он скорее всего и кропает свои бесконечные потоки сознания"



Це текст про здачу в оренду львівскої нерухомості.

Написано людиною, яка не живе у Львові, ніколи тут не була, не має грошей купити навіть собі квартиру... Хоч яку-небуть...



Звертаюся до модератора із проханням видалити всі мої повідомлення на цій гілці (технічно я це не можу зробити). Це просто тому, що я весь час писав занадто багато подробць про себе, та про те, що можна робити та треба зробити.

Нехай живуть етеріуми, сінуси та інші.

Я підтримую.

Як співав Едуард Хіль:

"Самолет поднимается ниже и ниже..."